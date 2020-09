Adelina Pestrițu dezvăluie că are coronavirus și că a rămas fără gust și miros. Ce spunea pe Insta cu doar câteva ore înainte

Vloggerița Adelina Pestrițu a dezvăluit, pe contul ei de Instagram, că a fost depistată cu coronavirus.

Adelina Pestrițu a făcut anunțul într-un story pe Insta, precizând că, după apariția primelor simptome, și-a făcut testul, care a ieșit pozitiv.

"Dragii mei, așa cum le știți pe cele bune, vreau să le știți și pe cele rele. Vreau să știți prin ce trec în momentul de față. Din păcate, zilele trecute am intrat în contact cu un bolnav de COVID. Iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros, am venit, mi-am făcut un test. Testul a ieșit pozitiv, iar acum mă aflu în parcarea spitalului, aștept să fiu preluată și internată. Desigur, toți cei din familia mea vor fi și ei testați. Soțul a ieșit negativ. Vă țin la curent. N-am știut că persoana respectivă este infectată cu COVID, eu am făcut testul după ce am rămas fără gust și fără miros. Mâncam o ciocolată și efectiv nu mai aveam niciun gust. Nu înțelegeam de ce simt ca și cum aș mânca hârtie. Și am venit, mi-am făcut testul, am aflat că este pozitiv. Deocamdată starea mea de sănătate este bună, în afară de faptul că nu mai am gust și nu mai am miros. O să vă țin la curent, pe măsură ce voi putea să comunic ceea ce se întâmplă din păcate. Dar astea e, nu putem să prevedem aceste episoade din viața noastră. Protejați-vă, purtați mască și aveți mare grijă de voi?”, a spus Adelina Petrițu în story.

Deși a declarat că a rămas fără gust și fără miros, Adelina Pestrițu apare în același story spunând că simte mirosul de vanilie al odorizantului de mașină, dar și că simte mirosul de mașină nouă.

"Nu mai vreau niciun brăduț galben în mașină, deși miroase a vanilie", a spus Adelina Petrițu cu doar câteva ore înainte de a anunța că are Covid și că nu mai are miros și gust.