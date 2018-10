Facebook.com

Căpitanul Andreea Oana Ardeleanu a executat, joi, zborul de evaluare pentru obţinerea calificării de instructor de zbor pe aeronava IAR 99, devenind astfel prima femeie pilot din Forţele Aeriene Române instructor pe avion echipat cu motor cu reacţie.

Căpitanul Andreea Oana Ardeleanu, de 30 de ani, a executat joi, la Baza Aeriană de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic din localitatea Boboc, judeţul Buzău, zborul de evaluare pentru obţinerea calificării de instructor pe aeronava IAR 99, devenind astfel prima femeie pilot din Forţele Aeriene Române instructor pe avion echipat cu motor cu reacţie.

"Am visat să ajung pilot încă din clasa a şaptea”

Oana Ardeleanu a spus, pentru Agerpres, că de când era copil visul ei a fost să devină pilot, cu toate că părinţii nu au încurajat-o în acest sens.

"Am visat să ajung pilot încă din clasa a şaptea, pe atunci fetele nu erau încă primite la şcolile de aviaţie. Părinţii nu m-au încurajat, ba dimpotrivă. Şi acum mama ar dori să renunţ, dar pasiunea zborului este mai puternică ca oricând", a afirmat Oana Ardeleanu.

Înaintea zborului de evaluare, comandantul grupului de zbor, comandorul Daniel Radu, i-a urat viitorului instructor "numai cer senin în cariera aleasă".

Potrivit purtătorului de cuvânt al Şcolii de aviaţie de la Boboc, lt. Laura Creţu, zborul de evaluare a durat circa o jumătate de oră şi a fost unul complex.

"Nu a fost un zbor obişnuit, Oana a trebuit la altitudinea de 3.000 - 5.000 de metri pe lângă virajele de luptă, lupinguri şi tonouri pe care le execută ca pilot militar să dea dovadă de aptitudini de comunicare şi de tact pedagogic, într-un cuvânt să se dovedească şi un bun profesor", a menţionat Laura Creţu.

La rândul său, comandorul Marius Ioniţă, instructorul care a jucat rolul elevului, a subliniat, la finalul zborului, că misiunea la care a participat a fost foarte bine pregătită.

"A fost o misiune foarte bine pregătită, foarte bine executată, nu am avut niciun fel de emoţie ca elev în această misiune, cunosc foarte bine pilotul cu care am zburat şi nu a ajuns în această poziţie întâmplător. Are calităţile unui instructor, răbdarea şi dedicaţia, capacitatea de a transmite experienţa acumulată şi, în primul rând, calitatea foarte importantă pentru un instructor de zbor, empatia care la femei este mai uşor de atins. Pe lângă acestea, are o experienţă profesională foarte bună, ceea ce i-a oferit posibilitatea să execute manevrele cu dezinvoltură", a spus comandorul Ioniţă.

Căpitanul Andreea Oana Ardeleanu are aproape o mie de ore de zbor, dintre care 360 de ore pe avionul IAR 99 Standard.

