Prețul plătit de un șofer care a condus beat: „Mi-a marcat viața”

Şoferii băuţi care se urcă la volan reprezintă un adevărat pericol pe şosele. Este mesajul transmis de poliţişti duminică, de ziua mondială a comemorării victimelor accidentelor rutiere.

Cu această ocazie, unii dintre cei condamnaţi pentru că au provocat tragedii în timp ce se aflau sub influenţa alcoolului au vorbit despre preţul plătit pentru deciziile luate. Dar şi unii supravieţuitori şi-au spus poveştile dureroase.

Bianca a scăpat cu viaţă în 2011, când a fost implicată într-un accident rutier. Dar, de atunci, foloseşte un scaun cu rotile. Însă nu şi-a pierdut entuziasmul şi acum este medic rezident.

Bianca Spîlnu, victima unui accident rutier: „Mi-a marcat toată tinereţea şi toată viaţa. Este complicat ca un tânăr de 19 ani să afle că nu va mai merge niciodată, dar am depăşit ziua respectivă cu ajutorul familiei."

Şi soarta şoferilor care provoacă tragedii pe şosele ia o altă turnură. În urmă cu doi ani, un cunoscut avocat din Iaşi a curmat viaţa unui bărbat pe trecerea de pietoni şi a ajuns în spatele gratiilor.

Iuluan Gafon, condamnat pentru ucidere din culpă: „Într-o după-amiază după ce am consumat alcool în cantitate destul de mare m-am urcat la volan şi am acroşat două persoane, din care una a decedat. Eu am greşit, am fost inconştient şi trebuie să răspund. Am distrus o familie: un părinte care nu îşi mai vede copilul şi o soţie care a rămas fără soţ."

Lucrurile s-au schimbat şi pentru un tânăr care, în 2015, pe când era student în Braşov, a ucis un pieton.

Deținut condamnat pentru omor din culpă: „Mă îndreptam din Piatra Neamţ spre Bicaz cu maşina personală, având o alcoolemie sub limita penală în sânge, mi s-a aruncat în faţă un pieton. Am oprit, am intrat în stare de şoc. Eram distrus, terminat!"

Oana Baciu, președinta AVAC România: „Este foarte important să vorbim de prevenţie în fiecare zi. Campania se numeşte „Alcoolul conduce la tragedii.” Poveşti fără happy end. Vorbim de o poziţie fruntaşă în Europa la accidente rutiere."

Iar şoferii din Iaşi, cu ajutorul unor ochelari speciali, au putut descoperi cât de riscant este să te urci băut la volan. Anul trecut, pe drumurile din România au murit de două ori mai mulţi oameni decât media europeană.

