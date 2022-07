Preşedintele Lituaniei, întrevedere cu Volodimir Zelenski: Nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina

Gitanas Nausėda a anunţat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina care include muniţie militară şi 10 vehicule blindate.

„Continuăm să facem acest lucru şi acum şi nu am venit cu mâinile goale. Noul pachet include muniţie şi 10 vehicule blindate", a declarat preşedintele lituanian.

În cadrul călătoriei sale, Gitanas Nauseda a vizitat oraşul Irpin.

„De Ziua Statalităţii ucrainene, preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda, a venit în regiunea Kiev. El a vizitat Irpin, a verificat clădirea avariată a Căminului Cultural Central şi unul dintre cartierele de locuinţe", a scris şeful Administraţiei militare regionale din Kiev, Oleksii Kuleba, pe Telegram, conform news.ro.

Acesta şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Nausėda pentru sprijinul continuu oferit de Lituania.

„Mii de locuitori ai noştri s-au refugiat din calea războiului pe teritoriul acestei ţări. Poporul lituanian i-a primit pe cetăţenii noştri cu inima deschisă. Între timp, guvernul statului prieten oferă asistenţă militară şi umanitară semnificativă Ucrainei", a adăugat Kuleba.

Visited Irpin, Ukrainian city hit by heavy Russian shellings and left in ruins.

Salute the determination of ???????? to rebuild their cities, their lives, to rebuild their future and to do it now, without waiting for the end of the war.

???????? is ready to contribute! pic.twitter.com/aYuTmeqUMw