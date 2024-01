Preotul care a dat cu mașina peste un pieton și apoi a fugit: „L-am agățat cu oglinda, fără să-l observ”

Mergea să sfințească locuințele unor credincioși, înainte de Bobotează, iar astăzi ne-a transmis că nu observat victima și că nu a fugit - ci doar a mers la serviciu.

Accidentul a fost însă filmat de o cameră de supraveghere care îl contrazice.

Mașina care îl lovește pe bărbatul care merge pe marginea drumului este condusă de preotul Vasile Ioaneș din Nănești - Maramureș, acum la pensie dar cu drept de slujire.

După ce îl izbește pe pieton, preotul reduce viteza dar nu oprește să vadă ce s-a întâmplat cu victima. Îl lasă pe bietul om. în grija Domnului.

Pietonul, un bărbat de 68 de ani, a suferit mai multe răni dar acum este bine și a fost externat din spital.

Preotul Vasile Ioaneș a fost găsit de poliție, câteva ore mai târziu după accident.

În anchetă, preotul a declarat că atunci când l-a izbit pe pieton mergea să sfințească locuințele unor oameni cu aghiasmă, cum e obiceiul înainte de Bobotează.

Vasile Ioaneș, preot: „L-am agățat cu oglinda, fără să-l observ. Nu am fugit de la locul accidentului. Eu am venit la servicu, eu nu am făcut în viața mea un accident, de 34 de ani de când sunt șofer.”

Însă polițiștii sunt de altă părere și i-au întocmit preotului un dosar penal pentru părăsirea locului accidentului și vătămare corporală.

Bărbatul accidentat nu a mai vrut acum să dea detalii despre ce a pătimit după ce preotul i-a făcut o vizită.

Vasile Ioaneș, preot: Când am fost seara la el să îi vedem pretențiile era tun de beat.

Reporter: De ce nu ați oprit totuși?

Vasile Ioaneș, preot: Nu am vazut nici persoana că a picat pe jos, nici nimic nu am văzut.

Despre fuga preotului Vasile Ioaneș s-a aflat și la Episcopia Maramureșului.

Andrei Pop, Episcopia Maramureșului: „Este om, a greșit, va răspunde în fața legii. Dacă se constată că a greșit, și asta trebuie să colaborăm și noi cu organele de poliție, dreptul lui de slujire poate fi suspendat.”

Deocamdată preotul are dreptul să slujească. A mers din nou să sfințească locuințele credincioșilor, înainte de Bobotează.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 04-01-2024 19:14