Premierul Dăncilă lansează un nou atac la adresa lui Kovesi. Interviu în The Guardian

După protestele uriașe care au avut loc în România, Viorica Dăncilă trebuie să demonstreze că nu a fost doar o unealtă a fostului lider al PSD, Liviu Dragnea, care a fost închis pentru corupție, scrie The Guardian.

”Consider că rezultatul alegerilor nu a fost o victorie a partidelor din opoziție, ci o înfrângere a PSD-ului”, spune Dăncilă pentru The Guardian, fiind convinsă că social-democrații pot întoarce această situație în favoarea lor.

Iar după evenimentele din luna mai, când PSD a pierdut alegerile, iar Liviu Dragnea a fost dus la închisoare, Dăncilă a promis să abandoneze controversatele modificări asupra legilor justiției.

”Am înțeles mesajul din 26 mai. Nu am mai vorbit despre sistemul de justiție, nu am mai lăsat pe nimeni să se implice în acest subiect ... Aș vrea să mă întorc la agenda care se concentrează asupra cetățenilor și mai puțin asupra sistemului de justiție.” - spune premierul pentru The Guardian.

Un alt motiv de tensiune între București și Bruxelles îl reprezintă negocierile privind șeful viitorului Parchet european. Laura Codruta Kovesi, fostă șefă a Direcției Naționale Anticorupție, este combătută chiar de propriul său Guvern, dar este văzută drept favorită de Parlamentul European.

În interviul acordat The Guardian, Dăncilă nu a vrut să spună dacă Guvernul român va renunța la această opoziție, dar a subliniat faptul că, în opinia sa, Kovesi trebuie ”să-și rezolve problemele cu justiția” înainte să-și asume acest rol.

”Ce ne facem dacă acuzațiile sunt reale? Nu știu dacă sunt adevărate sau nu, este o ipoteză, însă sunt de părere că imaginea României va fi afectată, iar eu vreau ca imaginea țării mele să fie foarte bună”, a spus Dăncilă.

Jurnaliștii britanici atrag, însă, atenția că Dăncilă trebuie să rezolve problema pe care o are legată de propria sa imagine, după ce a fost acuzată că a fost numită premier doar ca să îl servească pe Liviu Dragnea, care nu a putut să fie prim-minstru din cauza condamnării penale pe care o avea la acea vreme.

”Aceste acuzații au venit majoritar de la opoziție. Primul-ministru conduce Guvernul. Domnul Dragnea nu venea aici la Guvern și nici nu dădea indicații guvernanților”, a mai spus Dăncilă.