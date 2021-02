Premierul Cîțu anunță că nu vor fi impuse noi restricții: "Ceea ce avem funcționează"

Premierul Florin Cîţu a declarat joi nu sunt luate în calcul noi restricții anti-COVID în România, dar a avertizat că regulile de protecţie sanitară trebuie respectate în continuare de cetăţeni.

"În fiecare zi vorbesc şi cu domnul Arafat (şeful DSU - n.r.), şi cu echipele, se întâlnesc, avem mai multe scenarii. Deocamdată, ceea ce avem noi în acest moment implementat funcţionează. Dar, în acelaşi timp, este important, şi am spus de fiecare dată, trebuie să păstrăm, să purtăm mască, dezinfectant, distanţarea socială - toate aceste măsuri, să respectăm regulile. Am văzut că oamenii au început să se relaxeze puţin. Nu este momentul. Încă nu am ajuns la momentul să ne relaxăm. Ceea ce am făcut până acum putem să pierdem foarte uşor dacă nu păstrăm în continuare aceste restricţii. Asta este mesajul. Dacă vrem să păstrăm restaurantele, dacă vrem să păstrăm şcolile deschise, trebuie să respectăm regulile", a punctat prim-ministrul.

Premierul Florin Cîţu a mai declarat, referitor la scenariile de evoluţie a pandemiei anunţate de INSP, că acestea trebuie corelate cu realitatea.

”Aceste scenarii se fac de câteva luni de zile şi realitatea a fost de fiecare dată mai bună decât scenariile”, afirmă Cîţu, precizând că tulpina britanică este ”oarecum sub control”.

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă o creştere constantă a numărului de cazuri în perioada următoare şi se au în vedere trei scenarii, cel mai rău dintre ele anunţând o creştere cu 4% pe zi a cazurilor, ajungându-se la 8.900 de îmbolnăviri zilnic, în 20 martie.