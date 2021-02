Prag psihologic important atins în lupta cu epidemia de COVID. România va avea mai multe persoane vaccinate decât infectări

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, anunţă că, sâmbătă, numărul persoanelor vaccinate îl va depăşi pe cel al persoanelor infectate de la începutul pandemiei.

Valeriu Gheorghiţă a anunţat, vineri seară, la un post de televiziune, că în cursul zilei de sâmbătă, numărul persoanelor vaccinate îl va depăşi pe cel al persoanelor infectate.

”Într-un an de pandemie, aproape, s-au înregistrat circa 774.000 de cazuri, raportate desigur, iar în mai puţin de două luni de la debutul campaniei de vaccinare astăzi avem 771.000 de persoane vaccinate, dintre care circa 550.000 sunt vaccinate cu a doua doză, deci practic cu schemă completă. Cred că e foarte bine că suntem pe acest drum şi sunt convins că, cu fiecare persoană în parte care se va adresa către un centru de vaccinare, vom reuşi să redobândim controlul asupra vieţilor noastre şi să putem controla noi pandemia”, a declarat Gheorghiţă, potrivit News.ro.

Până vineri, au fost vaccinate 771.239 de persoane. Campania a început în 27 decembrie cu vaccinul Pfizer şi a continuat în 4 februarie cu Moderna şi apoi în 15 februarie cu AstraZeneca.

Tot până vineri, 774.555 persoane s-au infectat de la debutul pandemiei. Primul caz de coronavirus a fost confirmat în România în 26 februarie 2020.

”Este o cursă contracronometru. Vaccinând un număr cât mai mare de persoane, scădem implicit circulaţia acestui virus, scădem numărul de persoane care vor face această infecţie şi nu mai dăm şansa acestui virus să îşi capete noi mutaţii care pe de-o parte pot să îl facă mai contagios, pot să îl facă mai agresiv sau pot să îl facă să scape de sub acoperirea pe care o au aceste vaccinuri”, a declarat coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare.

Gheorghiţă a precizat că deja s-a observat o scădere a numărului de infectări cu virusul SARS CoV-2, în România.

”În ultimele patru săptămâni s-a observat o scădere continuă, progresivă, a numărului de cazuri confirmate, media săptămânală atingând în cea de-a patra săptămână, o scădere cu 87 la sută. Această scădere înregistrată în rândul persoanelor din sistemul sanitar, vaccinate, este de cel puţin de două ori mai mare decât în rândul populaţiei generale în condiţiile în care vorbim de un nivel similar de expunere. Chiar dacă la nivel naţional am avut un număr mai mic de cazuri de persoane diagnosticate, aceste cazuri, în marea lor majoritate, merg tot la spital”, a declarat Gheorghiţă.

Întrebat cât durează efectul vaccinurilor împotriva COVID-19, Gheorghiţă a apreciat că deocamdată se cunoaşte că aceste vaccinuri au eficienţă opt luni.

”Cunoaştem o perioadă de 8 luni în care nivelul răspunsului imun este cât se poate de bun, este relativ stabil, ceea ce ne face să putem afirma că acest timp de răspuns imun va fi mai mare de un an. Datele sunt colectate periodic. Odată cu trecerea timpului vom avea date exacte”, a mai declarat Valeriu Gheorghiţă.

O nouă campanie de vaccinare în 2022

Acesta crede că, dacă anul acesta avem o campanie de vaccinare împotriva COVID-19 reuşită, anul viitor nu va mai exista o a doua campanie de vaccinare.



”Eu cred că dacă vom avea o campanie reuşită de vaccinare în acest an, vom atinge acest prag de peste 70 la sută de persoane vaccinate, până în luna septembrie cu condiţia ca în acest timp să nu avem de-a face cu o nouă variantă virală care să devină dominantă”, a mai afirmat Gheorghiţă.

Valeriu Gheorghiţă a mai declarat că sunt motive pentru accelerarea campaniei de vaccinare, dar că la finalul acestui an putem spune că avem pandemia sub control.

”Cred că la sfârşitul acestui an vom putea aprecia că această pandemie va fi sub control. Din punct de vedere biologic, acest virus, dacă are timpul necesar să selecteze noi variante virale, acestea pot deveni la un moment dat dominante în circulaţie, însă este un motiv în plus să accelerăm campania de vaccinare”, a mai adăugat Valeriu Gheorghiţă.