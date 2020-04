Povestea medicului care s-a întors în spital deși a rămas fără un plămân. „Nu m-am gândit să renunţ”

O doctoriță din Alba, deşi a rămas fără un plămân după o operație complicată, nu a renunțat la conducerea secției de boli infecțioase din spitalul județean.

La fel ca în ultimele două decenii, a rămas alături de colegii săi și după izbucnirea pandemiei de coronavirus. Şi abia acum câteva zile a hotărât să coordoneze secția de acasă.

Corina Maniu are 57 de ani, iar de 21 de ani lucrează la secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean Albă. Nu a renunţat, chiar dacă a trecut printr-o grea încercare care îi pune viaţa în pericol.

Corina Liana Maniu, medic şef de secţie: "Acum trei ani am fost operată pe plămân, m-am reîntors în secţia de boli infecţioase şi mi-am reluat activitatea. Nu am dat bir cu fugiţii, am ales să lucrez în continuare, nicio clipă nu m-am gândit să renunţ, în schimb m-am gândit să mă adaptez în sensul de a fi protejată."

Spitalul Judeţean Alba este una dintre unităţile desemnate să preia cazurile de Covid-19.

În curtea spitalului au ajuns sâmbătă dimineaţa peste 22.000 de măşti şi 2.000 de costume de protecţie din China, de mare ajutor pentru cadrele medicale. Materialele au fost trimise din provincia Gansu, înfrăţita cu oraşul Marii Uniri.

Diana Mârza, manager Şpitalul Județean de Urgenţă Alba: "Jumătate din ele o să ajungă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia, iar cealaltă jumătate la Spitalul Municipal Blaj, care e spital Covid. Sunt ca o gură de oxigen pentru noi, o să mai avem o perioadă de două săptămâni, speram noi să ne ajungă, având în vedere că numărul pacienţilor a crescut. Maxim o săptămână o să ne ajungă."

Ion Dumitrel preşedinte CJ Alba: "Combinezoane, măşti N95 şi măştile care le folosim noi toţi, greu a fost cu transportul care a durat două săptămâni."

Până sâmbătă la ora 13:00, în judeţul Alba au fost confirmate 15 cazuri de infectare cu coronavirus.