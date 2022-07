Povestea unei actrițe britanice adoptată dintr-un orfelinat din România. Ce s-a întâmplat după ce și-a găsit mama naturală

Ionica are accent britanic și educație privată, așadar este greu de crezut că orfelinatul a făcut parte din trecutul ei. Dar într-o cameră infestată de muște, plină de alți copii nefiresc de tăcuți, fără scutece și murdari, Ionica și-a petrecut primii doi ani și jumătate din viață.

Ionica a fost luată spre adopție acum zeci de ani de un cuplu din Anglia care avea afaceri în zona rurală din North Yorkshire, dar nu reușeau să aibă copii biologici, potrivit Daily Mail.

Prima dată când Ionica s-a întors în România

La începutul anului 2022, Ionica s-a întors pentru prima oară în România, într-o călătorie uimitoare în care și-a întâlnit mama biologică din România, sora vitregă din California, și o altă soră care trăiește în Sicilia.

„Când ne apropiam de clădire, în mijlocul unei zone rezidențiale, am recunoscut-o imediat din fotografiile pe care le aveam în albume când eram copil,” își amintește Ionica. „Am simțit această emoție copleșitoare, viscerală, nu tristețe sau frică, ci ceva ce nu am mai experimentat până acum și pentru care nu am cuvinte. Poate că, văzând-o, a declanșat o amintire reprimată acum mult timp,” a spus ea.

„Eram atât de mică atunci când am plecat, că este greu să-mi imaginez cum mi-aș putea aminti ceva din acea perioadă. Dar a fost un moment intens sau un deja vu. Dacă un singur lucru s-ar fi întâmplat diferit, aceasta, în loc de frumosul peisaj rural din North Yorkshire, ar fi putut fi casa mea,” a spus Ionica.

„Ce slujbă aș fi avut, unde aș fi locuit, cine ar fi prietenii mei, dacă nu aș fi ieșit din orfelinat?”

„Toată viața mi s-a spus că sunt veselă și pozitivă, dar asta ar fi putut fi atât de diferit – ce slujbă aș fi avut, unde aș fi locuit, cine ar fi prietenii mei, dacă nu aș fi ieșit din orfelinat?,” a adăugat ea.

Pe când se afla în România, înregistrând un nou documentar BBC Radio 4 despre povestea ei, „Copiii lui Ceauşescu”, aceasta a cunoscut un coleg actor care şi-a petrecut copilăria în grija statului. Acesta i-a spus că mulți copii condamnați să locuiască în orfelinatele din România au murit.

Zeci de mii de copii au murit ca urmare a regimului anti-avort al lui Ceaușescu, care a rezultat în orfelinate pline de bebeluși abandonați

Într-adevăr, studiile sugerează că au fost înregistrate aproape 20.000 de decese de copii între 1966 și 1989.

Lăsați în instituțiile statului de părinți care pur și simplu nu își permiteau să-i hrănească, ei au fost victimele tragice ale regimului brutal al dictatorului Nicolae Ceaușescu, care a interzis contracepția și avortul pentru majoritatea în încercarea de a stimula populația românească și, totodată, economia.

Rezultatul a fost că în jur de jumătate de milion de copii au fost puși în grija statului, în condiții îngrozitoare. Mulți dintre cei care au supraviețuit, i s-a spus Ionicăi, au ajuns în închisoare sau au început să se drogheze ori să se prostitueze pentru a supraviețui.

Unii dintre tineri au fost în cele din urmă adoptați de cupluri străine, inclusiv aproximativ 700 care au mers în Marea Britanie. „Am fost unul dintre primii copii care au fost adoptați dintr-un orfelinat din România de către o familie britanică. Altfel aș fi putut muri acolo,” a spus Ionica.

Ionica a fost adusă pe lume de Valentina în 1988, când mama avea 16 ani

Ionica a fost adusă pe lume în octombrie 1988 de o tânără de 16 ani, Valentina, care trăia în sărăcie extremă alături de bunica ei și de mulți veri, toți luptându-se să se hrănească. La fel ca zeci de mii în România comunistă de atunci, Valentina a simțit că nu are de ales decât să-și lase copilul la un orfelinat de stat din Cluj-Napoca.

Între timp, în North Yorkshire, Cindy Calvert, coafeză, și soțul ei, Anthony, care conduce o afacere de succes cu fier vechi, au trecut prin numeroase proceduri de fertilizare in vitro și, după mai multe avorturi spontane, încă nu aveau copii biologici.

Cuplul era în vacanță în Elveția când au început să apară știri despre mii de copii neglijați în orfelinatele din România. „A fost extrem de sfâșietor să auzim la știri despre condițiile groaznice,” spune Cindy. „Ne doream copii și ei aveau nevoie de cămine iubitoare, așa că am decis să luăm legătura cu Ambasada României în Anglia, care ne-a eliberat actele pentru a merge acolo”.

Ionica avea un an și 10 luni când familia Calvert a cunoscut-o, în august 1989.

Aceasta insistă că personalul de la orfelinat a făcut tot ce a putut, cu resurse foarte limitate. Însă Cindy spune că a fost „dureros” să o vadă pe Ionica cu capul ras, cu muște care au intrat prin geamurile sparte roind în jurul ei și mâncând terci.

Copiii din orfelinat erau tăcuți pentru că „nimeni nu le-a răspuns niciodată la strigăte”

„Îmi amintesc cât de liniște era și că mă simțeam atât de trist pentru toți acești copii. Soțul meu a spus că probabil au renunțat să mai plângă pentru că nimeni nu le-a răspuns niciodată la strigăte,” spune Cindy, acum în vârstă de 65 de ani.

Soții Calvert au reușit să o găsească pe mama Ionicăi, Valentina, printr-o româncă pe nume Livia, care le-a oferit ajutor gratuit. Valentina a acceptat să semneze actele de adopție, fiind împăcată cu gândul că fiica ei va avea o viață mai bună în Marea Britanie.

Totuși, procesul legal a fost unul lung și soții Calvert au primit permisiunea de adopție de abia în martie 1990. Valentina a vizitat-o pe Ionica la orfelinat înainte ca britanicii să o conducă pe drumul către o nouă viață. În timp ce îi făceau cu mâna la gară, Cindy a spus că s-a simțit tristă că nu a putut-o adopta și pe Valentina. În fond, mama Ionicăi era adolescentă.

Ionica nu a învățat niciodată limba română, limba ei maternă fiind engleza, pe care a învățat-o după sosirea ei în Marea Britanie, la vârsta de doi ani.

Cindy și Anthony i-au vorbit Ionicăi mereu despre Valentina

Cindy și Anthony, în vârstă de 64 de ani, au vorbit cu Ionica despre originile ei încă de la început, păstrând o fotografie a Valentinei într-un album de familie.

Între timp însă, a apărut o legătură uluitoare cu familia biologică a Ionicăi. Când avea 11 ani, părinții ei adoptivi au fost contactați din senin de un cuplu american. Ei au dezvăluit că, la doi ani după nașterea Ionicăi, Valentina a avut o altă fiică, Angela, pe care au adoptat-o.

Valentina le-a povestit despre Ionica și, ani mai târziu, în timpul unei călătorii în România, au reușit să le dea de urmă soților Calvert.

Cum a început Ionica să ia legătura cu Valentina și surorile ei, Angela și Karina

Ionica și Angela au vorbit și și-au scris una altuia în anii care au urmat. Când avea 20 de ani, Ionica a călătorit în California și s-au cunoscut în cele din urmă.

„Avem personalități foarte asemănătoare și iubim gimnastica, în ciuda faptului că am fost crescuți de părinți diferiți în țări diferite,” a spus Ionica.

De atunci, s-au vizitat de cinci ori și rămân în contact regulat. Odată ce Ionica a ajuns la maturitate, ea și Cindy au încercat în repetate rânduri să obțină vești despre Valentina. Dar nu au reușit, până în 2020, în timpul primei carantine de Covid, când au găsit-o în sfârșit, prin Facebook, unde au descoperit că locuiește în Sicilia.

Cindy i-a trimis un mesaj, întrebând dacă este Valentina care a avut un copil în Cluj-Napoca cu 31 de ani în urmă. În câteva minute, Valentina și fiica ei Karina, de 21 de ani – sora vitregă a Ionicăi, despre care nu știa nimic – au sunat pe FaceTime.

„Mama a venit grăbindu-se pe scări cu telefonul spunând: `Este Valentina, e pe FaceTime!', își amintește Ionica. „Am fost atât de uluită încât nu puteam vorbi. Am zâmbit și i-am făcut cu mâna, ceea ce nu este reacția pe care ți-o imaginezi când o vezi prima dată pe mama ta.”

Așa că, în luna aprilie, Ionica a călătorit în Sicilia pentru o reuniune emoționantă cu ocazia împlinirii a 50 de ani a mamei sale naturale. „Nu m-am simțit niciodată atât de emoționată în viața mea ca în ora dinainte de a o întâlni în sfârșit. Am făcut planul în secret, cu Karina, pe care o iubesc și seamănă atât de mult cu mine. Dar eram îngrozită că șocul de a mă revedea, după 32 de ani, i-ar putea provoca mamei mele biologice un atac de cord,” a spus Ionica.

„Era de neconsolat – deși sunt o persoană emotivă și mă așteptam să plâng, nu am făcut-o. Am simțit doar bucurie,” a adăugat ea.

Valentina și-a cerut scuze, în lacrimi, pentru că a lăsat-o pe Ionica la orfelinat și a spus că și-ar fi dorit să aibă o viață mai bună ca să o poată păstra.

