Ambalajele şi etichetele au fost schimbate pentru a lăsa impresia că fructele provin din Grecia, deşi fuseseră importate din Egipt.

De asemenea, veniturile realizate nu au fost înregistrate în evidenţele fiscale. 12 persoane vor fi duse la audieri.

Opt mandate de percheziţie în trei judeţe

„Astăzi, 12 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare opt mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, anunţă Poliţia Capitalei.

Din datele şi probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, bănuiţii, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, ar fi oferit spre vânzare aproximativ 12.400 de kg de portocale, importate din Egipt, produse ale căror date de provenienţă ar fi fost falsificate, prin înlocuirea ambalajelor şi etichetelor, astfel încât a fost schimbată ţara de origine, din Egipt în Grecia.

Din cercetări, s-a mai stabillit că substituirea mărfurilor s-ar fi realizat, pe de o parte în scopul ascunderii conţinutului ridicat de pesticide, cu mult peste limita maximă admisă de normele legale, iar pe de altă parte, pentru ca acestea să poată fi comercializate către populaţie.

Au fost ridicate mai multe bunuri

„Oferirea acestora spre consum s-ar fi realizat prin intermediul unui lanţ de hypermarket-uri, iar veniturile obţinute din comercializarea acestor produse nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii care furniza produsele”, precizează sursa citată.

În vederea administrării materialului probator, la data de 12 februarie 2026, au fost puse în aplicare opt mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

De asemenea, 12 persoane, bănuiţi şi martori, vor fi duse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.