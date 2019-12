Polițiștii fac cercetări în cazul picturii distruse de o centrală, într-o biserică din Târgu Jiu

O fotografie postată pe internet a stârnit atâtea discuţii, încât oficialii s-au autosesizat. Cineva a băgat de seamă că în mijlocul unei biserici cu statut de monument istoric, centrala termică a fost montată cu burlanul trecând printr-o frescă.

Preotul susţine că de 15 ani e aşa, dar ca nimeni nu a ridicat vreo problemă. Direcţia de Cultură Gorj anchetează situaţia.

Un tânăr din Târgu Jiu, stabilit în Capitală de mai mulţi ani, a fotografiat centrala termică, montată în străvechiul lăcaş de cult.

Marius Tudor, cel care a postat poza pe Facebook: „Am intrat, am văzut ce e acolo şi am făcut fotografii. Aşa ceva nu mai văzusem până aici. Am mai văzut biserici făcute praf şi pulbere, nu aşa."

Biserica având hramul Sfântului Nicolae este veche de peste două secole, dar asta nu i-a impresionat pe cei care au montat centrală.

Localnică: „Nu e normal, dacă o iei aşa, e pornografie. Chiar să nu se fi gândit cei care au instalat-o, păi nu au minte domnule.”

Controversele ar putea fi lămurite de poliţişti:

Victor Tuhașu, purtător de cuvânt IPJ Gorj: „Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj a dispus efectuarea de verificări cu privire la aspectele semnalate în spaţiul public, urmând a fi luate măsurile corespunzătoare.”

Preotul spune că centrală termică a fost montată în urmă cu 15 ani şi că el nu are nicio vină.

Adrian Porei, preot paroh: „Îl întreb dacă va fi mutată centrală, în proiectul ăsta sigur, că am dibuit acum că o problemă, problema e cum arată peretele? Că nu e ok acolo, dar când s-a mutat atunci, după ce s-a făcut restaurarea, ne-am dat seama că era peretele negru.”

Nu e prima oară când Biserica respectivă are de suferit.

Adrian Tudor, viceprimar Târgu Jiu: „Se pare că aici au fost campaţi pandurii lui Tudor, la revoluţia de la 1821 şi vrăjitoarele care însoţeau acei revoluţionari, era o practică în vremea respectivă, au scos ochii sfinţilor, cu cuţitele, cu iataganele, pentru a face diverse vrăji.”

Dincolo de legende, oficialii spun că biserica va fi restaurată anul viitor, iar centrală va fi mutată. Până atunci, Direcţia de Cultură Gorj face propriile verificări.

IPJ: Se fac cercetări după lucrarea fără autorizaţie

Poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi au demarat cercetări în cazul montării unei centrale termice în interiorul Bisericii "Sfântul Nicolae" din municipiul Târgu Jiu, al cărui coş a fost amplasat printr-o frescă, fără a avea autorizaţie de construire, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, Victor Ţuhaşu.

Potrivit acestuia, montarea centralei termice a avut loc în perioada 2002-2003, iar poliţiştii s-au sesizat după apariţia pe Facebook a unei poze.

"Având în vedere aspectele apărute în spaţiul public, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în perioada 2002 - 2003, persoane necunoscute au executat lucrări de amplasare, în interiorul Bisericii 'Sfântul Nicolae' din municipiul Târgu Jiu, a unei centrale termice al cărui coş pentru evacuare a fost montat prin străpungerea zidului lăcaşului de cult, printr-o frescă ce reprezintă unul dintre ctitorii Bisericii, fără a avea autorizaţie de construire", a precizat Victor Ţuhaşu.