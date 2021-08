Polițiștii din Timiș au tras pe dreapta un șofer de TIR cu o plăcuță ”Am darul băuturii” în parbriz. Avea dreptate

Polițiștii din Timiș au tras duminică pe dreapta un șofer de TIR care avea în parbriz o plăcuță ”Am darul băuturii”. Iar după ce l-au testat cu alcooltestul au constatat că omul avea dreptate.

Un șofer de TIR a atras atenția polițiștilor din Timiș cu o plăcuță din parbriz pe care scria ”Am darul băuturii” și care, din amuzament, probabil, s-au hotărât să-l tragă puțin pe dreapta pentru un control de rutină, se arată într-o postare pe Facebook a Poliției Române, cu titlul „Motanul cu clopoței”.

Șoferul a refuzat inițial să se oprească și a fost urmărit câteva străzi de polițiști.

”Șoferul unui autocamion, care circula prin județul Timiș avea o plăcuță, pe cât de interesantă, pe atât de nepotrivită pentru cineva care conduce.

În urmă cu câteva ore, polițiștii au efectuat semnal de oprire unui autotren, în orașul Jimbolia, însă conducătorul nu s-a conformat, continuându-și deplasarea.

Colegii noștri au reușit să îl oprească la câteva străzi distanță.

Au stabilit că este vorba despre un bărbat, de 32 de ani, din Biled, județul Timiș”, scrie Poliția Română.

Dosar penal și amendă de 580 lei

Și, dacă tot l-au oprit, polițiștii l-au testat cu alcooltestul, prilej cu care au constatat că șoferul nu mințea în mesajul transmis de tăblița din parbriz: omul chiar era băut.

”Și dacă tot „se lăuda” că are „darul băuturii”, colegii au hotărât să-l testeze, iar rezultatul a fost pe măsură, respectiv 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, sub influența alcoolului.

De asemenea, acesta a fost sancționat contravențional, cu amendă de 580 de lei, pentru neoprire la semnalul polițiștilor”, au mai transmis polițiștii.