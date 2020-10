Polițiștii din Bistrița, în alertă. Cum au încercat doi bărbați să răpească o fetiță de 12 ani

Polițiștii din Bistrița sunt în alertă și caută doi indivizi care ar fi încercat să răpească o elevă de 12 ani.

Totul s-ar fi întâmplat miercuri dimineață, în localitatea Nimigea de Jos, în drum spre școală. Copila ar fi fost abordată de doi bărbați și ar fi încercat să o tragă într-o mașină. Fetița a început să țipe și să scape din mâinile celor doi. Mașina celor doi a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale Primăriei, iar acum oamenii legii încearcă să le dea de urmă.

Oamenii spun că au auzit țipete și au văzut fetița alergând speriată. Printre lacrimi, copila le-a povestit că doi străini au încercat să o tragă într-o mașină, pe când se îndrepta spre școală.

Martor: „Am oprit la magazine și dintr-o dată am auzit o fetiță strigând „ajutor, ajutor” și a fugit înspre noi, am întrebat-o ce a pățit, a spus că a vrut să o tragă cineva într o mașină, am luat-o și am dus o acasă la părinți. Am văzut o mașină albă cu număr de București.”

Imediat s-a dat alerta în localitate, iar părinții fetiței sunt scandalizați de incident.

Tatăl fetiței: „Mașina a venit din spate, a intrat pe contrasens și a întrebat-o pe fetiță să meargă să îi arate ceva. Fetița a crezut că vrea să întrebe de cineva, a văzut că ceva nu e în regulă și a fugit, atunci au apucat să o prindă decât de ghiozdan. Erau două persoane în mașină, nu i-a văzut niciodată.”

Mama fetiței: „Eu îi spuneam când merge la școală să nu se urce în nici o mașină care oprește, de asta a știut ea să nu se urce. A chemat-o să îi arate ceva și ea nu a vrut. Mașina a mers după ea și a prins-o de ghiozdan.”

Polițiștii au reușit să identifice mașină cu ajutorul camerelor de supraveghere ale Primăriei și acum încearcă să dea de cei doi suspecți.

Localnic: „Suntem foarte îngrijorați, pentru că avem patru copii la școală, doi la grădiniță și nu-i putem lăsa.”

Până acum, cei doi suspecți în dosarul de tentativă de răpire nu au fost găsiți.