Fata dispărută în Cluj ar fi fost răpită de unchiul ei. "Se uita la ea ca un psihopat"

S-a declanşat sistemul “Alertă răpire a unui copil", pentru a treia oară în România după dispariţia unei fete de 13 ani care ar fi sechestrata de unchiul ei, bănuieşte familia.

Cei doi sunt căutaţi peste tot de jandarmi şi poliţişti, ajutaţi de voluntari şi de câini. Oamenii au răscolit toate casele din satul Băbuțiu, şi duminică noapte, şi luni dimineaţă. Apoi au extins aria căutărilor în satele vecine şi pe dealurile din apropiere. Cei doi sunt daţi în urmărire internaţională.

Daria se afla în maşina unui prieten ieri după-amiază, puţin după ora 16, în localitatea Băbuțiu. La un moment dat băiatul a povestit că l-au zărit pe fratele mamei copilei, un tânăr de 26 de ani. Iar acesta s-a îndreptat glonţ spre ei, a deschis portiera şi a scos-o cu forţa pe fata din maşină. Câteva ore mai târziu s-a dat alarma - căci fata nu ajunsese acasă.

Noaptea târziu, mama fetei le-a spus anchetatorilor că au reuşit să vorbească la telefon cu unchiul copilei. Ştia despre scena din urmă cu câteva ore, de la prietenul Dariei. Căutările au durat până târziu în noapte iar luni au fost reluate dis de dimineaţă.

Copila şi unchiul ei sunt din acelaşi sat, locuiesc la câteva case distanţă.

Florin Cegheduş, tatăl vitreg al fetei "Am căutat-o prin toate locurile, pe toate dealurile. Nu am găsit-o. Îi place de ea, probabil că îi psihopat. Altceva nu are ce. El se uită la fata când venea pe la noi şi se uita că un psihopat şi nu ne-am dat seama, chiar el să facă treburile astea".

Unii localnici spun că între cei doi au remarcat gesturi suspecte în ultimele luni.

Poliţiştii au emis alerte cu fotografiile celor doi.

Traian Morar, purtător de cuvânt IPJ Cluj: "Colegii de la serviciul de investigaţii criminale sprijiniţi de peste 131 de poliţişti şi 51 de jandarmi cu câini de urma efectuează căutări în zona în care fata a dispărut respective în zona comunei Vultureni. "

Atât fata, cât şi bărbatul suspectat că a răpit-o sunt daţi în consemn la frontieră şi urmăriţi internaţional.