Polițiștii caută drona furată de la Charlie Ottley. Trei suspecți au fost prinși, dar spun că au aruncat-o, de frică

Hoții care l-au jefuit într-un parc din Timișoara pe realizatorul celebrelor documentare „Wild Carpathia”, și „Flavours of România”, Charlie Ottley, au fost prinși luni seară după mai bine de 10 ore de la incident.

Este vorba de trei copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Regizorului britanic i-au fost furate echipamentele, printre care și o dronă, folosite pentru realizarea unui film, de promovare a regiunii.

Cei trei copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani care au reușit să fure geanta au fost găsiți de polițiști într-o piață, la aproximativ 2 kilometri de locul unde s-a petrecut incidentul. Ei au aruncat drona de frică și autoritățile nu au reușit încă să o găsească. Cei trei vor fi audiați în prezența unui psiholog de la DGASPC Timiș și a mamei lor care i-a însoțit la secția de poliție.

Aurora Voicilă, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Polițiștii din cadrul de investigații Criminale au reușit identificarea și depistarea în zona Pieței 700 a trei minori, doi băieți și o fată, care ar fi bănuiți pentru sustragerea unei drone."

Charlie Ottley se află în Timiș pentru a realiza un clip de promovare a zonei. Duminică noaptea, în jurul orei 3, traversa un parc din apropierea centrului Timișoarei, iar la un moment dat s-a așezat pe o bancă. Ottley povestește că cineva s-a apropiat de el și i-a smuls geanta apoi aceea persoană a dispărut.

Charlie Ottley, realizator tv: „Stăteam în parc ne uitam pe Google Maps, și a venit din spate și ne-a smuls drona și a plecat. Am încercat să îl prindem, am alergat câteva minute, era chiar lângă mine, dar era mai tânăr ca mine și mai rapid și m-am dat bătut. Doar am l-am văzut din spate și nu i-am văzut fața.”

Imediat după incident, Charlie Ottley a depus plângere la Poliție. În geanta care i-a fost furată, regizorul britanic avea o dronă evaluată la aproximativ 2.000 de euro și carduri de memorie pe care avea stocate mai multe filmări făcute în ultimele zile.

Charlie Ottley, realizator tv: „Cardul este de neînlocuit, putem să cumpărăm alte camere și echipamente, dar cadrele pe care le-am filmat sunt neprețuite."

Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș: „Îl sprijinim pe Charlie să continue filmările. I-am dat noi echipamente video să poată termina filmarea.”

Polițiștii o să vizioneze imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă, pentru a găsi locul unde a fost abandonată drona.