Polițist de frontieră din Iași, depistat cu Covid-19, după ce s-a întâlnit cu zeci de oameni

Acuzații grave planează asupra unui polițist de frontieră din Iași, depistat cu Covid-19.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică spun că bărbatul ar fi îngreunat ancheta epidemiologică și nu ar fi spus de la început locurile prin care a trecut până să fie confirmată boala.

Tot ei anunță că vor depune o plângere penală împotriva pacientului. Pe de altă parte, cel vizat susține că a colaborat cu autoritățile.

Bărbatul de 38 de ani lucrează de 15 ani în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași.

Pe 5 martie a participat la Varșovia la un examen, pentru a fi admis în Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră. Acolo, a susținut un interviu de 40 de minute cu o colegă din Spania, care făcea parte din comisie. La câteva zile după ce s-a întors acasă, a aflat că unul dintre cei prezenți la întrunire fusese testat pozitiv pentru coronavirus și se pare că este vorba chiar despre femeia din Spania, așa că, duminică, în urma unei discuții cu superiorii săi, polițistul s-a autoizolat la domiciliu.

Pacient: „Dacă vreo secundă aș fi avut măcar un simptom după întoarcere sau a doua zi, sau a treia zi, sau a cincea zi sau astăzi, dar starea mea de sănătate este perfectă."

Dar, înainte de a lua această hotărâre, bărbatul a intrat în contact cu zeci de persoane, printre care și părinții lui.

Pacient: „Este vorba despre colegii mei de la serviciu: 30-35 de persoane. Am ieșit în oraș, am participat la o petrecere, am stat 10 minute, nu am intrat, după care am plecat în alt loc, unde am stat mai mult pe terasă, pentru că sunt fumător."

Polițistul susține că le-a oferit celor de la Direcția de Sănătate Publică Iași toate detaliile privind activitatea din zilele respective, însă reprezentanții instituției îl contrazic.

Marius Voicescu, purtător de cuvânt DSP Iași: „Au existat niște inadvertențe între declarațiile de la începutul anchetei epidemiologice și declarațiile ulteriorare, care au perturbat cursul anchetei. În acest sens, la compartimentul juridic al DSP Iași se fundamentează plângere penală în acest sens."

BĂrbatul a fost declarat infectat cu Covid-19 miercuri și a fost imediat internat. Între timp, cei care au intrat în contact cu el așteaptă rezultatele testelor.

