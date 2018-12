Politicienii se întrec pe Facebook în mesaje de Crăciun. Poze cu brazi, copii și căței

Facebook.com

Politicienii români se întrec în mesaje cu ocazia Crăciunului, pe paginile lor de pe Facebook.

Președintele Klaus Iohannis a fost printre primii politicieni care a transmis pe Facebook un mesaj de sărbători

”Nașterea Domnului este o sărbătoare a miracolului vieții și o celebrare a vieții, a compasiunii și a generozității. Avem nevoie să ne reconectăm la aceste valori care ne aduc mai aproape și ne fac mai solidari și mai puternici. În spiritul acestor sfinte sărbători, să avem grijă unii de alții și cu toții de țara noastră.

Dacă suntem mai buni în fiecare zi, ne va fi tuturor mai bine împreună. Dragi români, oriunde v-ați afla, vă doresc un Crăciun fericit, cu sănătate și cu bucurii. La mulți ani!”

”Sărbătoarea Naşterii Domnului să vă aducă sănătate, împliniri şi bucurii alături de cei dragi! Crăciun fericit tuturor!” - a scris Liviu Dragnea.

”În Ajunul Crăciunului ne-am strâns toţi: nepoţei, copii, bunici, părinţi şi colindători în jurul bradului. Micuţa Anastasia a primit pentru prima dată colindători şi a fost tare curioasă să vadă ce fac “experimentaţii” în ale Moşului, Traian jr., Radu şi Sofia cu darurile primite. Crăciun fericit tuturor!” - a scris Traian Băsescu pe Facebook.

”Crăciun Fericit tuturor/ vă urez sănătate, liniște și cât mai mult bine alături de familie și de cei dragi!” - a scris și Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

”Crăciunul a fost și a rămas pentru mine o referință a misterului copilăriei. Sărbătoarea Crăciunului m-a ajutat să împac fiorul din sufletul de copil și descoperirea valorilor și a iubirii de semeni cu credința insuflată de bunici, vrednici purtători ai unor tradiții seculare, ce dau înțeles și trăinicie vieții noastre împreună.

Pregătirea Crăciunului începea cu „tăierea porcului”, apoi familia se aduna în jurul mesei de Ajun (un gând bun, astăzi, pentru toți cei care anul acesta au fost nevoiți să renunțe la porcul din bătătură din cauza modului defectuos în care a fost gestionată criza pestei porcine; îmi doresc să ajungem să trăim într-o societate în care fiecare să-și facă treaba și să nu mai existe astfel de drame).

Mai târziu, Crăciunul adolescenței a însemnat regăsirea prietenilor copilăriei în ceata de colindători prin sat, care începea cu grupuri de trei-patru, pentru a număra către dimineață 25-30 de tineri, depănând povești de peste an la gura unei sobe primitoare, undeva, la ultima casă din sat.

Acum, Crăciunul capătă dimensiunea lumii pe care sufletul vrea să o cuprindă. A fost un an greu pentru toți, dar a fost un an în care am început să reînvățăm să ne fim alături la greu.

Nașterea lui Isus este dintotdeauna un prilej de nesfârșită bucurie pentru toți creștinii din România și din lumea largă. Pe de altă parte, pentru noi, românii, de aproape trei decenii încoace, sărbătoarea Crăciunului ne aduce în gânduri, pe lângă mângâierea colindelor, șuieratul gloanțelor care i-au secerat, acum 29 de ani, pe cei mai curajoși dintre noi, ca să putem fi azi liberi și să ne bucurăm, alături de cei dragi și toți împreună, ca popor, de Sfintele Sărbători.

Noi, românii, celebrăm în fiecare an această extraordinară întâlnire a vieții și a morții, a reculegerii și a renașterii. După câte un an de muncă, ne adunăm - familii și prieteni - de prin lumea largă și vorbim între noi: despre curaj și despre speranță, despre puterea de a fi împreună la greu și despre puterea de a găsi în noi energia cu care să o luăm de la capăt atunci când totul pare pierdut.

Mesajul pe care mi-aș dori să îl auzim, să-l urmăm și să îl transmitem mai departe celor din jur și copiilor noștri cu ocazia Crăciunului este acela că, atunci când vremurile par înnegurate, trebuie să ne ridicăm privirea din pământ și să privim în zare cu speranță. Abia atunci vom zări lumina care ne va călăuzi spre o lume mai bună și mai dreaptă.

Dar nu e de ajuns doar să privim această lumină. E nevoie să ne strângem unul lângă celălalt, să ne încurajăm și să ne ajutăm unii pe alții, pentru ca împreună să trecem peste ce e greu, să învingem minciunile și nedreptățile de azi și să începem cu adevărat să construim o țară ca cea pe care au visat-o românii care au murit pentru noi.

Sărbători fericite, dragi români, oriunde v-ați afla. Să știți că toată nădejdea țării e în voi!” - a scris și Dacian Cioloș pe pagina sa de socializare.

”Sărbătorile de iarnă sunt prilej de bucurie, împlinire și momente fericite alături de cei dragi. Vă adresez calde urări de sănătate, împlinire sufletească și armonie! Crăciun fericit și un An Nou prosper!” - este mesajul lui Călin Popescu Tăriceanu.

”Craciun fericit, dragi prieteni! Sa fiti sanatosi si sa ii aveti pe cei dragi langa voi! Sa va fie bine si sa fiti binecuvantati de Pruncul Iisus! #CraciunCentenar ” - a transmis Gabriela Firea.

”Îndrăznește să crezi, române! Despre asta este Crăciunul... Despre credință, despre iubirea aproapelui, despre smerenie și dăruire.

Eu cred în oameni, cred că putem fi mai răbdători, mai toleranți și, poate, ceva mai dispuși să discernem binele de rău și adevărul de minciună.

În aceste zile de mare sărbătoare creștină, imposibilul devine posibil, iar miracolul își face loc în viața noastră mai mult decât oricând. Este spiritul Crăciunului, pe care îl cunoaștem cu toții încă din copilărie.

Vă urez, dragi români, să vă bucurați de armonie, să vă înconjurați de familie și de oamenii dragi sufletelor voastre.

Crăciun fericit!” - a transmis ministrul Carmen Dan.

”Dragi prieteni,

E Ajunul Crăciunului. E seara în care fiecare ne căutăm și ne găsim bucuria, încrederea și energia pentru anul care vine.

E seara în care „binele”, mai mult sau mai puțin, din fiecare dintre noi iese la iveală și ne așează un pic de zâmbet pe chip.

Ne așteaptă zile, săptămâni și luni foarte grele într-o luptă pentru o Românie normală și decentă pe care fără implicare asumată, riscăm să o pierdem.

Sărbători fericite, inspirație și energie.

Voie bună! ” - a scris pe Facebook și liderul USR Dan Barna.

În schimb, unul dintre puținii liderii politici care nu au transmis nimic pe Facebook cu ocazia Crăciunului este președintele PNL, Ludovic Orban.

