Ploile au făcut prăpăd în multe zone din țară. Zeci de case au fost distruse de viituri

A plouat cu necazuri, într-o localitate din Apuseni, asaltată de ploi puternice. Au căzut, până la 250 de litri pe metrul pătrat, iar viitura formată a distrus mai multe case și mașini și a luat cu ea animalele din gospodarii.

Oamenii s-au refugiat în poduri și au așteptat îngroziâi ajutorul salvatorilor. Mărturiile lor sunt cutremurătoare.

Pârâul din comuna Ocoliș, județul Alba, și-a mărit debitul de 70 de ori, după o ploaie torențială. Viitura creată a lovit cu putere în porțile oamenilor și a luat cu ea - ca pe niște jucării - mașini și animale.

Localnic: "M-am băgat până aici în brâu de mi-am recuperat tractorul în ultima secundă".

Localnică: "Două mașini au fost mânate din gradină de apă încolo în jos. Vițeii sunt acolo, nu știu ce se întâmplă cu ei. Găinile mi le-a luat... Tot ce-am avut, lemnele de foc, tot".

Localnică: "Dintr-o dată a venit. În cinci minute a fost plin. Acolo, în drum, la poartă, la noi, a fost o mașină și a luat-o. La vecinii ăștia, de sus, le-a luat două".

Cel puțin 20 de locuințe au fost grav afectate de viitură, iar pompierii au evacuat 20 de persoane pe care le-au găsit în podurile caselor și au ajutat o femeie însărcinată, care avea contracții, să ajungă la ambulanță.

La 24 de ore de la dezastru, comuna Ocoliș este izolată și fară curent electric. Drumurile sunt distruse.

Localnic: "Apa a venit dintr-o dată. Trei mașini mi-a luat, bucătăria de vară... Nu mai e nimic".

Localnică: "Am venit în casă, că altfel nu mai eram azi aici".

După viitură, un bărbat și-a văzut casa la pământ.

Localnic: "Am urcat la etaj și apoi am urcat în pod. A intrat apa și a rupt tot. Nu mai am nimic...".

Localnică: "Apa a rupt ușile și a răsturnat tot. Pe mine m-a salvat un băiat. Dacă nu era el, nu știu ce era".

Și în localitatea Ocolișel din Cluj un drum județean a fost distrus de ploi.

În Timișoara, în timpul unei furtuni violente, acoperișul unui bloc a fost lovit de trăsnet și s-a aprins. 16 persoane au fost evacuate.