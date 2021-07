Piedone, către Ion Rădoi: „După ce o să învii, îmi dai şi mie o jumate de staţie la Izvor?"

"După ce o să învii, îmi dai şi mie o jumate de staţie la Izvor?" Aceasta ar fi fost solicitarea primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone făcută liderului sindicatului Metrorex, ca să nu dispună demolarea chioşcurilor amplasate ilegal, în staţii.

Convorbirea telefonică dintre cei doi a fost înregistrată de procurori şi apare în ordonanţa de inculpare a lui Rădoi. Discuţia a fost o glumă, au susţin marți atât Piedone cât şi liderul de sindicat.

Ion Rădoi a ajuns la secţia de poliţie cu o oră mai târziu decât cea stabilită de poliţiştii care îl supraveghează. Este pus sub acuzare de procurorii DNA pentru şantaj şi folosirea influenței de lider de sindicat.

În ordonanţa care l-a pus pe liderul sindicatului Metrorex sub control judiciar pentru 60 de zile apar şi stenogramele care redau o convorbire dintre el şi Cristian Popescu Piedone.

Începutul discuţiei sugerează faptul că Ion Rădoi mai încercase să ia legătura cu primarul, dar fără succes. Aşa că l-a apelat de pe numărul partenerei sale şi a fost nevoit să se prezinte.

Citește și Percheziții DNA la Sindicatul Liber din Metrou și la reședința lui Ion Rădoi. Sunt vizate și două primării din București

Convorbire telefonică Ion Rădoi - Cristian Popescu Piedone:

Ion Rădoi: Să trăiască, domn primar! Rădoi la telefon!

Piedone: Vă salut! Cu cine am onoarea?

Ion Rădoi: Rădoi la telefon, Rădoi! Dacă am văzut că nu se poate discuta pe numărul meu, zic stai mă puţin că…

Piedone: Dar cine sunteţi? Spuneţi-mi şi mie cine sunteţi!

Ion Rădoi: Nea Ion Rădoi, de la metrou!

Piedone: Aaa, Rădoi de la Metrou!

Ion Rădoi: Da, ăla, prăpăditul ăla!

Din discuţia celor doi reiese că Rădoi a încercat să se înţeleagă cu primarul Piedone pentru ca acesta să nu desfiinţeze chioşcurile amplasate ilegal în staţiile de metrou de pe raza Sectorului 5.

Convorbire telefonică Ion Rădoi - Cristian Popescu Piedone:

Piedone: Deci tati, ce-am făcut? Am dat înapoi toate astea! Eu nu intru, nu intervin până nu am dispoziţia primarului general! Momentan e linişte, da?

Ion Rădoi: Auzi…

Piedone: Eu am dat decât somaţii, dar nu dispoziţie!

Ion Rădoi: Domn primar….

Cei doi par că ajung la o înţelegere. Îşi vorbesc prieteneşte şi îşi fac promisiuni.

Convorbire telefonică Ion Rădoi - Cristian Popescu Piedone:

Piedone: Am înţeles! Tu o să rezişti, ascultă ce îţi spun! Tu o să rezişti! Se schimbă (neinteligibil), dar tu o să rezişti!

Ion Rădoi: Da!

Piedone: După ce o să învii, îmi dai o jumate de staţie la Izvor şi mie?

Ion Rădoi: O juma de staţie întreagă îţi dau!

Piedone: Hai, te iubesc, stai liniştit! Deci, fratele meu şi ai văzut că, mă tu ai văzut reacţia mea şi a lui Negoiţă, da? Noi vorbim de cerebral, nu vorbim de...

"A fost o glumă"! Aşa explicat Cristian Popescu Piedone pentru G4Media, faptul că i-a cerut lui Radoi jumătate de staţie de metrou ca să nu demoleze magazinele din subteran. Şi Ion Radoi susţine acelaşi lucru.

Ion Rădoi şi partenera sa de viaţa trebuie să vină periodic la secţia 13 de poliţie pentru a respecta obligaţiile impuse de controlul judiciar.

Potrivit procurorilor, Rădoi ar fi și principalul responsabil pentru acțiunea de protest ce a dus la blocarea traficului în toată Capitală, în luna martie.

În plus, ar fi îndemnat o parte dintre angajații Metrorex să își întrerupă programul de lucru pentru a împiedica demolarea chioșcurilor ilegale.

Convorbire telefonică Ion Rădoi - Cristian Popescu Piedone:

Piedone: Te iubesc! Vorbim!

Ion Rădoi: Vorbim, numai bine şi multă sănătate!

Piedone: Oricând sunt lângă tine, ştii lucrul ăsta, nu?

Ion Rădoi: Numai bine, sigur!

Piedone: Şi dacă sunt obligat să-ţi fac rău, te anunţ cu o sută de ani înainte, da?

Ion Rădoi: Da, da, da!

Piedone: Sănătate!