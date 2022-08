Petre Daea, odă pentru fermieri: "Sub zodia riscului / Zâmbetul cald al întâlnirii / E greu, dar tot timpul a fost așa"

După această vizită, Daea și-a manifestat public aprecierea față de fermieri.

"Nicio zi fără pauză, nicio fereastră de timp ratată, totul se desfășoară în câmp, sub zodia riscului.



Așa a fost, așa este și așa trebuie să rămână în comportamentul fermierilor, care scot din rodul pământului bucatele pe care le pun pe masa tuturor.



În câmpul bine lucrat de la Brănești, județul Ilfov, semănătoarea pune sub patinele ei, sămânța de rapiță într-un sol uscat, unde așteptarea precipitațiilor este singura necunoscută a lucrătorului, care, prin praful câmpului, ține prin GPS direcția semănatului impusă de regulile agrotehnice.



Într-un nor de praf lăsat în urma semănătorii, se ascunde silueta agregatului condus cu măiestrie de un brav mecanizator, care, cu zâmbetul cald al întâlnirii, mă invită în cabină pentru a beneficia de răcoarea climatului creat de tehnica modernă.



După un schimb scurt de vorbe, mecanizatorul mă salută la plecare, spunându-mi: am făcut totul, am pregătit bine terenul, am fertilizat, acum așteptăm ploaia.



În condiții grele, fermierii nu se îndepărtează de epoca de semănat.



Ei știu când și cum să pună sămânța sub brazdă.



Prin efortul și hărnicia lor avem tot timpul ce ne trebuie.

De aceea, îi salut cu prietenie și-i îndemn să rămână așa cum sunt.



Bravo vouă, să nu vă deziceți!



E greu, dar tot timpul a fost așa!



Hrana voi o produceți!", a scris, pe Facebook, Petre Daea.

Dată publicare: 12-08-2022 22:09