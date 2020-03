Peste 4.800 de români s-au întors joi noapte în țară prin Vama Nădlac

Peste 20.000 de oameni au intrat în ţară prin Vama Nădlac în ultimele zile, după ce Ungaria a permis tranzitarea teritoriului său pe timpul nopţii.

Față de primele două nopți de la această permisiune, joi noapte numărul persoanelor care au intrat în țară a fost în scădere: 4.800 de oameni, respectiv 2.700 de mașini au trecut pe la punctul de frontieră până în această dimineață.

Șoferii așteaptă aproximativ două ore la vamă să îndeplinească toate formalitățile.

Reporter: „Voi de unde veniți?”

Bărbat: „Belgia.”

Reporter: „Ce s-a întâmplat, de ce ați venit tocmai acum?”

Bărbat: „S-au închis șantierele.”

Bărbat: „Din Franța. S-a închis munca. Ce era să facem? Stăm izolați acolo?”

Reporter: „Lucrați legal acolo?”

Bărbat: „Da, am asigurare de sănătate, am contract de muncă. Am tot, dar familia mi-e în România.”

Autoritățile române au convenit cu cele de la Budapesta deschiderea unui culoar unic de tranzitare a țării vecine. Nimeni nu se poate abate de la el, iar ciculatia este permisă doar între ora locală 21 și 5 dimineață.

La destinație, în Vama Nădlac, timpul mediu de așteptare este de trei ore, pentru că sunt proceduri suplimentare de îndeplinit. Ca să facă față aglomerației, responsabilii au deschis 7 artere și au fost aduși polițiști de frontieră și din alte vămi. Volumul de muncă este însă foarte mare.

În funcție de zona din care vin, oamenii fie sunt plasați în carantină în județul Arad, fie sunt trimiși în județele de reședință, unde au obligația să rămână în izolare la domiciliu. Polițiștii au luat măsuri astfel încât să nu se abată de la drum, prin alte localități, ci să meargă direct acasă.

În cazul celor care transportă mărfuri, n-au fost lăsăți să treacă până când polițiștii nu i-au verificat la Direcția de Sănătate Publică.

Pe cât de mare este nebunia de la frontieră, pe atât de gol a fost cel mai important aeroport al României. Foarte multe curse au fost anulate de pe Henri Coandă. În plus sunt anulate zborurile către Italia și Spania.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor să dea dovadă de responsabilitate și, dacă nu este neapărat necesar, să nu plece la drum. În același timp, le recomandă celor aflați temporar în străinătate să revină de urgență în țară.