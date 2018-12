"Pentru 200 de lei nici nu urc până în sală". Medic de la Spitalul Militar, urmărit pentru luare de mită

Asta susţin procurorii anticorupţie că i-ar fi spus unei paciente un medic primar de la Spitalul Militar din Bucureşti.

Femeia i-a povestit soţului prin ce trece, iar bărbatul a cerut ajutorul procurorilor DNA, care au organizat un flagrant. De data asta, suma din plic a fost 500 de lei.

Medicul primar Viorel Vracioiu este militar activ şi are gradul de colonel. Acum este urmărit penal pentru luare de mită şi cercetat sub control judiciar.

Cel care a pus la cale flagrantul îl poate trimite pe medicul ORL-ist direct în arest.

N-are voie să-şi schimbe domiciliul, nu are voie să iasă din ţară, trebuie să se prezinte la DNA oricând e chemat şi nu are voie să vorbească cu cei doi care l-au denunţat. Şi nici ca ORL-ist la Spitalul Militar nu are voie să lucreze.

Citește și Medic ginecolog din București, plasat sub control judiciar pentru luare de mită

Când procurorii au intrat peste colonel, au găsit cei 500 de lei. Medicul le-a spus că a primit suma ca mulţumire pentru operaţia de deviaţie de sept pe care i-a făcut-o femeii.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer