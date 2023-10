Pelerinii de la moaștele Sfintei Parascheva au îndurat frigul pentru a se închina. „Când am ieșit m-am simțit altfel”

În ajutorul lor au venit voluntarii bisericii, care i-au întâmpinat cu ceai și gustări calde. De când a început pelerinajul, peste 80.000 de oameni din toată țara au trecut pe la raclă, iar de miercuri este așteptat un flux și mai mare de persoane.

Oamenii au stat noaptea trecută aproximativ două ore la rând ca să ajungă la racla cu moaștele Sfintei Parascheva.

La miezul nopții, la Iași, temperatura a coborât până la 3 grade Celsius. Așa că pelerinii au avut haine groase și chiar pături.

R: De unde veniți?

Pelerin: „Din Botoșani. Ne-am dorit foarte mult să ajungem și am zis că asta e cea mai bună oportunitate”.

R: Sunteți bine înfofoliți, aveți și pătură.

Pelerin: „Mai mult pentru copil să nu îi fie frig”.

Pelerin: „Trebuie, e un pic friguț, dar rezistăm".

Pelerin: „Așteptarea a fost cu emoții pentru că sunt foarte bolnavă și nu mă așteptam să ajung".

Pelerin: „Ne rugăm pentru pace, ploaie, sănătate, pentru copii, pentru toată lumea. Am adus și flori".

Pelerin: „Am venit din Tecuci și am venit pentru că am simțit că trebuie să mă rog. Este al cincilea an. Am intrat la ea și am simțit așa un fior. Când am ieșit m-am simțit altfel".

Senzația de frig a mai fost domolită cu ceai și gustări calde, oferite de voluntari. Printre ei se numără și Asla, un tânăr palestinian student la medicină în anul al treilea.

Asla, voluntar: „Îmi place atmosfera de liniște. Îmi place foarte mult ca străin. Este foarte, foarte frumos. Oamenii sunt fericiți, vin aici cu bucurie".

Elena, voluntar: „Mereu mi-am dorit să fiu voluntar și cu ajutorul Sfintei anul acesta am reușit".

Mihail Siminciuc, preot coordonator voluntari: „Suntem pregătiți cu voluntarii Sfintei Parascheva, care sunt în număr de 680 de voluntari în acest an. Este un număr impresionant, dar pentru zilele în care rândul este foarte mare, acest număr nu este nici atunci destul".

Astăzi, la catedrala metropolitană din Iași urmează să fie aduse și moaștele Sfântului Andrei Criteanu din Grecia.

