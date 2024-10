Pelerinaj la Sfânta Parascheva. Mii de pelerini din țară și din străinătate s-au strâns la Iași

Damian are trei ani și a venit din Anglia împreună cu mama lui. Femeia își pune mari speranțe în ajutorul divin.

Mama lui Damian: „E o operație care e cu anestezie totala și e prima lui operație, are 3 ani, mi se pare ceva, ar trebui ajutat. Să ne gândim că Dumnezeu și Sfânta Parascheva o să ne ocrotească”.

Mulți dintre credincioșii care au ajuns încă de aseară la Iași spun că se roagă pentru pace.

Turiști: „Suntem turiști din Israel. Să fie pace în toată lumea asta e cel mai important, și în Israel, mai ales pentru noi. Suntem foarte precauți”.

Unii dintre pelerinii așezați de azi-noapte la coadă sunt obișnuiți să aștepte zeci de ore pentru a se închina în fața raclei.

Participantă la pelerinaj: „Îmi pare foarte bine că am ajuns avut un noroc chior că am venit. Anul trecut am atât mai mult de 22 de ore! Anul ăsta ne-a ajutat Dumnezeu și am intrat dacă ne mai ajută și mâine”.

Reporter: „O să fiți printre primii de data asta”.

Participantă la pelerinaj: „Sperăm”.

Au fost și credincioși care, obosiți după un drum lung, au cedat și au ațipit.

Reporter: „Mai puteți?”

Pelerini: „Puțintel așa. M-am trezit la 2 și n-am mai adormit. Și la ora asta m-a luat oboseala. Mai moțăi puțin, mai mă trezesc”.

Pelerini: „Mi-am adus finii, sora, vecina, bărbatul. Avem camere la hotel, dar nu ne ducem. De 23 de ani numai așa procedăm. Primul an în care am venit. Fata mea avea o problemă la spate, de mijloc, doctorul mi-a zis că s-o opereze, dar nu știe dacă vă mai putea merge. În ziua de azi e bine, nu are nicio problemă”.

