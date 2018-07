Pățania bărbatului care a vrut să vândă un obuz pe internet. "Am rămas tâmpit"

Doi bărbaţi din Bucureşti nu vor uita cu siguranţă această zi de vineri 13. Le-a trecut prin minte să scoată la vânzare, pe internet, un obuz şi s-au trezit cu Poliţia şi cu pirotehniştii la uşă.

Aceştia au securizat zona şi au evacuat persoanele dintr-o clădire învecinată. "N-am ştiut ce este, spun vânzătorii", însă asta nu-i va scăpa de cercetări şi de dosarul penal deschis pe numele lor.

Florentin Bucur: "Mi-a căzut pe picioare, am luat-o şi am aruncat-o în maşină 2-3 metri. Am aruncat o direct, aşa, am rămas tâmpit când am văzut adunarea asta".

Florentin susţine că a găsit obuzul într-o grămadă de gunoi, în zona Dristor, un loc pe unde trec zilnic mii de oameni aşa că l-a luat cu el, doar nu era să îl lase acolo.

Florentin Bucur: "Am zis că e cupru, alamă, pe urmă iar la muncă. M-am dus, am descărcat maşina".

Florentin a plimbat obuzul de aviaţie prin Bucureşti,

într-o maşină de gunoi. Când a ajuns la centrul de salubritate, a intrat în acţiune prietenul său, cel care a analizat obiectul găsit şi şi-a dat seama că ar putea fi valoros. Aşa că au postat un anunţ de vânzare pe un site specializat şi au aşteptat. Prezentarea este explicită: proiectil, 4000 de euro.

Prieten: "Nici eu n-am ştiut ce este, ne-am uitat la ea, am stat cu ea în mână, am văzut pe spate anul de fabricaţie, 1890 şi am zis că e ceva vechi, poate luăm nişte nişte bani pe ea. Nu mi-am dat seama. La 24 de ani de unde să ştiu eu ce este cu acel obiect?"

Florentin Bucur: "Îmi pare rău că nu ştiam cu ce umblu dupa mine. Săream în aer şi nu ştiam de ce am murit".

Sesizaţi, poliţiştii n-au avut nevoie de multe explicaţii. Au descins la adresa lor, urmaţi de specialiştii de la intervenţii speciale. Proiectilul era ţinut în curte, într-o găleată, lângă nişte ustensile pentru curăţenie.

Poliţiştii au găsit obuzul în curte şi au activat planul de urgenţă. Au securizat zona şi pentru că în imediata apropiere se afla o sală de sport, au evacuat lumea aflată acolo în acel moment.

Ciprian Romanescu, IPJ ILFOV: "Recomandăm tuturor persoanelor care descoperă un proiectil sau orice armă, să sune la 112 şi să nu se atingă de el. Persoanele care expun la vânzare riscă închisoarea de la 1 la 5 ani".

Iar faptul că nu cunosc legea nu-i scapa de pedeapsă.