Pasajul Unirii, redeschis după o investiţie de 12 milioane de euro

Aşa cum a anunţat Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, în data de 19 iunie, Pasajul rutier Unirii se redeschide circulaţiei înainte de începerea noului an şcolar. După 77 de zile de muncă, fără niciun fel de întârziere, lucrările de punere în siguranţă a celui mai important obiectiv de infrastructură din Capitală s-au încheiat.

Urmare a unei investiţii de 12 milioane de euro, Pasajul rutier Unirii, cu o lungime de aproximativ 900 de metri, a devenit cel mai sigur tunel rutier, din punct de vedere al infrastructurii din România, dar şi cel mai tehnologizat din ţară”, a transmis, sâmbătă, Primăria Sector 4.

Sursa citată a precizat că, pe durata lucrărilor, constructorii au izolat toate infiltraţiile de la nivelul carosabilului, au închis fisurile din pereţii interiori ai pasajului prin injectarea unor mortare speciale, pe care, ulterior, i-au îmbrăcat cu peste 3.000 de panouri metalice.

”Mai mult, pentru a creşte vizibilitatea în tunel, au fost montate 498 de corpuri de iluminat şi bandă LED pe o suprafaţă de 4 kilometri. Totodată, la suprafaţă au fost instalaţi 30 de stâlpi de iluminat precum şi 150 de proiectoare (pe rampă), astfel încât, iluminatul în pasaj să devină un ghidaj de siguranţă pentru şoferi. De asemenea, Pasajul Unirii are, în momentul de faţă, cel mai performant sistem de ventilaţie. De ultimă generaţie, conceput special pentru aerisirea pasajelor rutiere, precum arhicunoscutul tunel rutier Mont Blanc, ce leagă Franţa de Italia, sistemul este complet automatizat şi are două regimuri de funcţionare”, a mai transmis primăria.

Sistemul este compus din 60 de ventilatoare, care intervin de îndată, în momentul în care nivelul noxelor în tunel ajunge să fie unul foarte ridicat şi, totodată, evacuează fumul către zonele de ieşire, în caz de incendiu.

În paralel cu aceste lucrări, s-a intervenit la înlocuirea reţelelor edilitare de apă şi canal, a celor electrice, în vederea instalării noului sistem de iluminat precum şi la montarea unui nou sistem de supraveghere video. Totodată, pasajul a fost dotat cu două defibrilatoare automate pentru situaţii de urgenţă cât şi cu amplificatoare pentru semnalul de telefonie mobilă.

”Am promis, am făcut! Alături de echipa mea de la primărie şi având parte de susţinerea oamenilor, am reuşit în timp record să punem în siguranţă Pasajul Unirii! Am arătat astfel, încă o dată, că SE POATE! Pentru toate acestea, mulţumesc tuturor celor implicaţi în realizarea acestui obiectiv, proiectanţilor, constructorilor şi, în mod deosebit, Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru sprijinul acordat în asigurarea finanţării!”, a declarat Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 03-09-2022 09:47