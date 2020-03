Pasageri nemulțumiți pe aeroportul Sibiu pentru că vor intra în autoizolare: ”Nu se poate!”

”Aceste indicații au venit cu jumătate de oră înainte de a ajunge la aeroport”, le transmite pasagerilor că trebuie să fie verificați un reprezentant al aeroportului.

”Nu se poate! Asta e bătaie de joc, nu vi se pare?”, spune o femeie revoltată.

Odată ce pasagerii de la Stuttgart au ajuns la zona de control, au primit vestea că vor fi izolați la domiciliu. Cei 90 de pasageri s-au revoltat, pentru că nu au fost anunțați de aceste măsuri și au cerut explicații, după care au așteptat să le vină rândul să fie controlați de specialiștii în sănătate publică.

”De ce ați venit în țară?”, întreabă o angajată DSP.

”Am venit în țară pentru că aici am familia și pentru că mi s-a terminat contractul de muncă”, răspunde o pasageră.

”Nu au fost foarte multe detalii clare și nu mi s-a părut normal. Nu ni s-a oferit o mască, un dezinfectant sau ceva. Adică ok, suntem cu risc, dar dacă nu sunt cu risc, cum mă protejez?”, a declarat o altă pasageră.

Românii întorși în țară au plecat spre casă fie cu mașinile personale, fie cu autocarele puse la dispoziție de autorități.

Unii ar fi fost lăsați să plece

”Am aflat abia când am aterizat că trebuie să stăm în carantină, am primit niște liste pe care trebuia să le completăm de unde venim și am primit niște instrucțiuni. Să stăm 14 zile izolați în casă cu familia, să anunțăm medicul de familie”, spune o pasageră.

”Ideea e că au mai fost și alții înainte, dar i-au lăsat. Deci pe noi nu ne-au lăsat și au fost alții care au spus că au venit din Franța, în același avion, și pe ei i-au lăsat acasă”, a declarat un pasager.

”Au luat numai temperatura, atât. În rest, nu au făcut nimic”, spune altă pasageră.

La puțin timp a aterizat și avionul din orașul Memmingen. Cei peste 100 de pasageri au așteptat 2 ore să poată să treacă de control. Și acești călători vor intra în autoizolare la domiciliu pentru următoarele 2 săptămâni.