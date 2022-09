Părintele Visarion Alexa nu a scăpat încă de grija arestului. Procurorii îl vor după gratii, iar decizia va fi luată luni

Preotul Visarion Alexa a fost plasat sub control judiciar până pe 15 noiembrie. În acest timp, părintele trebuie să meargă ori de câte ori este chemat la postul de poliție Joița din județul Giurgiu, acolo unde are domiciliul. El nu are voie să se apropie de femeia care îl acuză că a agresat-o sexual la o distanță mai mică de 300 de metri și nici să comunice în vreun fel cu ea. În plus, pe durata anchetei, preotul Visarion Alexa nu are voie să își exercite profesia.

Procurorii care anchetează dosarul consideră însă că părintele Visarion ar putea fi un pericol public iar cercetarea s-ar putea desfășura mai bine cu el după gratii, pentru că insistă în obținerea unui mandat de arestare pentru 30 de zile. Parchetul a atacat decizia de sâmbătă seara a Judecătoriei Sectorului 6 în cazul lui Visarion Alexa, care stabilise ca acesta să fie cercetat sub control judiciar.

Potrivit informațiilor ȘtirilorPROTV, contestația înaintată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 va ajunge pe masa judecătorilor de la Tribunalul București luni.

Femeia care a depus plângere împotriva lui are 37 de ani și le-a spus polițiștilor că ar fi fost atinsă în zonele intime chiar în timpul spovedaniei. Și Arhiepiscopia Bucureștiului va începe propria anchetă.

Agresiunea sexuală s-a întâmplat chiar în săptămâna mare, pe 23 aprilie, cu o zi înainte de Paște. Conform procurorilor era trecut de ora 16:00 și preotul Visarion Alexa o spovedise femeie de 37 de ani la biserica din Militari, unde slujea. Femeia a depus plângere câteva luni mai târziu și a reușit să îl înregistreze pe preot cu ajutorul aparaturii folosită de Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Poliției.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 20-09-2022 19:34