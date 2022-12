Părintele Calistrat s-a reîntors la slujbe, după scandalul din noiembrie. Două enoriașe îl acuză că le-a lovit

Atunci, părintele a fost filmat în timpul unui conflict cu două enoriașe, când a lovit-o cu putere pe una dintre ele. Victima s-a prăbușit în curtea mănăstirii. După ce femeile au făcut plângere la Poliție, dosarul pentru loviri și alte violențe este încă în cercetare.

Scenele au fost filmate cu telefonul. „ Dar de ce mă ții pe mine? Nu trebuie să mă ții. Cine ești tu mă? - AUUU! - Râca, terminați odată, nu mai loviți femeile! - Ce e asta? Ce e asta, mă? - Să stau când noi suntem lovite aici?”.

Şi cea de a doua femeie susţine că ar fi fost lovită.

Victimă: „Am fost amândouă lovite, de fiecare dată căzând la pământ. Este inadmisibil ca un preot călugăr să bată cu asemenea violenţă două femei fără apărare, în curtea unui lăcaş de cult.”

Părintele Calistrat a explicat că femeile ar fi jignit o enoriașă și el a reacționat, când una dintre ele a început să filmeze în curtea mănăstirii cu telefonul mobil, ceea ce ar fi interzis.

Preotul Calistrat Chifan: „Au încercat să mă întimideze, că mi-au zis că eu sunt un gunoi. Și cealaltă mi-a pus piedică, soră-sa, ca să nu pot eu păși, și atunci m-am ridicat și i-am dat peste umăr, i-am luat telefonul și l-am izbit jos.”

Pe 11 noiembrie, superiorii din Biserică i-au interzis preotului să mai slujească, pe durata cercetării administrative. Aceasta s-a încheiat pe 23 noiembrie. Dar preotul a mai primit canon încă 30 de zile. Pe principiul: de Crăciun, fii mai bun, părintele a reînceput să ţină slujbe o dată cu Naşterea Domnului.

Preotul Calistrat Chifan: „Noi suntem iertaţi, că doar nu e mort nimeni, toată lumea e vie, nu-i accident, nu-i crimă, nu-i nimica. A fost o greșeală, o dublă greșeală, adică și din partea acelor enoriașe. Am fost puțin neatent și ne-am aprins că ele comentau, au depus plângerea lor și atâta tot. Am fost chemat la ordin, am recunoscut.”

Lucian Apopei, director de comunicare Arhiepiscopia Iașilor: „Pentru un preot este foarte dureros să nu poți sluji, să fie oprit de la slujire. Mai mult de atât, au avut de suferit și credincioșii, ucenicii care l-au căutat ".

Enoriaşă: „Fiecare om atât cât există, poate greşi. Greşeala recunoscută e pe jumătate iertată.”

„Era o persoană iubită şi populară” spune altcineva.

Poliţiştii încă fac cercetări în dosarul de loviri şi alte violențe

Arhiepiscopia Iașiului i-a iertat gestul părintelui Calistrat Chifan după o lună și jumătate de pedeapsă, cât nu a mai avut voie să slujească.

Reprezentanții Arhiepiscopiei Iașiului susțin că au fost de acord ca Părintele Calistrat Chifan să revină la altar și pentru că unii credincioși ar fi cerut acest lucru.

Chiar dacă și-a recăpătat dreptul de a sluji în fața altarului, Părintele Calistrat Chifan este vizat de ancheta pornită de Poliție după ce două femei l-au acuzat de lovire în urma incidentului filmat în curtea Mănăstirii Vlădiceni.

Victimă: „Ce s-a văzut în filmarea dată publicității de către un martor este doar finalul. Este ultima lovitură primită”.

Victimă: „Este inadmisibil ca un preot călugăr să bată cu asemenea violență două femei fără apărare în curtea unui lăcas de cult, iar Mitropolia Moldovei și Bucovinei să îl sancționeze doar formal”.

Patriarhia Română nu a comentat decizia luată de Arhiepiscopia Iașiului și a transmis că fiecare unitate din subordine are autonomie administrativă locală.



Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 29-12-2022 17:36