Parcurile din Cluj și Timișoara, scene pentru artiștilor de jazz de renume mondial

Acordurile de jazz răsună în acest weekend în mai multe oraşe din ţară. La Timişoara, de pildă, artişti cu zeci de premii muzicale au transformat Piaţa Victoriei într-un loc boem, al iubitorilor de muzică bună.

Jazz-ul a răsunat şi în Parcul Central din Cluj, care a devenit neîncăpător pentru unul dintre cele mai mari festivaluri de acest gen din ţară.

Publicul din Timişoara a vibrat pe ritmurile muzicii Jazzmiei Horn. La un an după ce a fost nominalizata la Premiile Grammy cu albumul "A social car", artistă din Dallas a strâns ropote de aplauze.

Patru scene au fost amplasate pe mai multe străzi din centrul oraşului.

Norbert Tako, organizator: "Este un festival care în fiecare an a încercat să aducă în faţa publicului din TimiȘoara artişti care sunt relevanţi acum la nivel mondial. În acest an am schimbat ce am făcut la primele 6 ediţii. Ne-am asumat faptul că jazz tm e un festival urban"

În 2021 Timişoara va fi Capitală Europeană a Culturii, iar acest festival a fost pe agenda cu care oraşul a câştigat competiţia.

Şi la Cluj-Napoca, bucuria, relaxarea şi muzică bună au fost elementele principale ale unei seri de succes a festivalului Jazz în The Park. Unul dintre cei mai aşteptaţi a fost artistul francez Chassol.

Tânără: "Mi se pare foarte fain, e o experienţă foarte faină să vezi jazz şi oameni tineri care fac muzică."

Reporter: "Ai mai fost şi la alte ediţii? Am fost şi anul trecut a fost foarte fain, la fel."

Scena principală s-a umplut de lumină când au urcat cei de la Tiny Fingers, care au cântat muzica altenrativa şi indie.

Festivalul de la Cluj se încheie duminică seară.

