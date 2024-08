Paradoxul României, producător tradițional de vin: exportăm mai puțin decât importăm, inclusiv din Ungaria

De altfel cerere este, pentru că bem și mai mult față de alți ani, arată statisticile.

Pe toate rafturile din magazine sau în restaurante găsim vinuri pe toate gusturile.

De altfel, a crescut consumul de această băutură de la un an la altul, dar și importăm și exportăm mai mult. Anul trecut am adus în țara noastră vin în valoare de peste 268 de milioane de euro, în timp ce noi am trimis vin doar de 72,5 milioane de euro în alte țări, adică de aproape patru ori mai puțin.

Ciprian Ionașcu, somelier: „În momentul de față este o cerere foarte mare de vinuri care provin din alte țări, de la alți producători, și pun asta pe seama curiozității iubitorilor de vin. Practic, ce fac, ei se inițiază cu vinuri de la producători locali, după care vor să experimenteze și alte lucruri, și în felul ăsta caută să guste, să bea, să descopere vinuri din țări cu o istorie mai îndelungată. În momentul de față ar trebui o promovare mai accentuată pe partea de vinuri. Să fim prezenți la tot ce înseamnă evenimente de acest gen”.

Am plătit mai mult pentru fiecare litru de vin pe care l-am cumpărat anul trecut față de alți ani. Însă, ne costă mai mult dacă bem vin adus din alte țări decât dacă alegem unul produs în România. De altfel, românilor le place această băutură, un singur om consumă un litru pe lună, potrivit Institutului Național de Statistică.

Reporter: Cât de des beți vin?

Bărbat: „În fiecare zi. De toate tipurile. Am gustat peste tot, dar prefer mai mult în România, că vin de aici, chiar dacă sunt vinuri și mai bune și în alte părți, dar sunt un pic mai naționalist eu”.

Bărbat: „La două săptămâni un pahar de vin. Nu neapărat românesc, dar știu că vinurile românești sunt foarte bune”.

Reporter: Vă place vinul?

Femeie: „De obicei da”.

Reporter: De care preferați?

Femeie: Roșu, alb, demisec. Vinul e bun așa cum e el. Destul de rar, dar când beau, beau un pahar bun de vin, în principiu românesc”.

Marinela Ardelean, fondatoarea platformei Wines of România: „Stăm bine din punct de vedere al tendinței, din punct de vedere a creșterii, dar încă mai este foarte mult de lucru atunci când vine vorba de export vin românesc, pentru că ne aflăm în momentul de față undeva între 5 și 7% cantitate de vin românesc exportat anual, ceea ce este încă foarte puțin, având în vedere cantitatea foarte mare sau din ce în ce mai mare pe care o avem, dar mai ales calitatea vinurilor românești și potențialul acestora la nivel internațional. Anul trecut, 2023, s-a înregistrat o producție de 4,4 milioane hectolitri de vin, cu 15% mai mult față de 2022”.

Cele mai mari cantități de vin le importăm din regiuni precum Bordeaux, Tokaji ori Veneto.

