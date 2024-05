Descoperirea năucitoare făcută de un austriac în timpul unor lucrări de renovare a unei pivnițe. Toată lumea este uluită

Vinificatorul a raportat descoperirea sa la Biroul Federal pentru Monumente din Austria, ceea ce a dus la săpături efectuate de arheologii de la Academia Austriacă de Ştiinţe (ÖAW), la jumătatea lunii mai.

Oasele de mamut au fost descoperite în oraşul austriac Gobelsburg, la nord-vest de Viena.

Potrivit ÖAWW, aceste rămăşiţe de mamut reprezintă "cea mai semnificativă descoperire de acest gen din ultimii peste 100 de ani".

Austrian Archaeological Institute of the Austrian Academy of Sciences