Violențe la priveghiul rapperului asasinat. Cine e principalul suspect. VIDEO

Poliţia a evacuat priveghiul improvizat în faţa magazinului Marathon Clothing din cartierul Hyde Park, după ce oamenii au început să fugă panicați.

Două persoane au fost grav rănite, una dintre ele fiind lovită de o maşină, iar cealaltă prezentând o rană ca de cuţit. În total, 19 persoane au fost duse la spital, informează News.ro.

HydePark #NipseyHustle memorial a fight breaks out and people start running. Several injured in the stampede LAFD responding. LAPD asking for backup. @FOXLA pic.twitter.com/n3Sk2SOe2T

Suspectul în cazul asasinării rapperului Nipsey Hussle a fost identificat de poliţia din Los Angeles.

LAPD a anunţat luni noapte că Eric Holder, de 29 de ani, este suspect în cazul asasinării rapperului Nipsey Hussle, scrie Variety.

Eric Holder is wanted for Homicide in the shooting of Nipsey Hussle. He was last seen in a 2016 white 4 door Chevy Cruze CA license plate 7RJD742. Anyone with information related to his whereabouts or this deadly shooting is urged to contact South Bureau Homicide at 323-786-5100 pic.twitter.com/3pX4fbezDs