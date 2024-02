Panică într-un bloc din Constanța. 30 de oameni au fost evacuați în grabă de pompieri după ce un apartament a luat foc

Flăcările au izbucnit în apartamentul unei bătrâne care plecase la cumpărături și lăsase aprinse două lumânări în bucătărie și dormitor. La întoarcere când a descoperit dezastrul femeii i s-a făcut rău.

Alarma s-a dat în jurul orei 11 când un fum înecăcios a cuprins întregul blocul din Constanța. Oamenii și-au părăsit în grabă locuințele.

Bătrâna al cărei apartament a fost cuprins de foc tocmai se întorcea de la cumpărături.

Femeia a urcat în apartament și a simțit că rămâne fără aer, când a descoperit bucătăria distrusă.

Vecinii s-au speriat și ei. Unii au fost evacuați de pompieri, alții au luat ce au apucat și au ieșit din bloc.

Femeie: ”Fum și funingine, mergeți sus să vedeți cum e, e sub orice critică. Nu se putea sta".

Femeie: "Ne-am speriat pentru că nu am știut despre ce e vorba. Am luat poșeta, ce am apucat haine să tragem pe noi și cam atât”.



Rămași fără acte și bani, cu apartamentele descuiate, oamenii nu s-au îndurat să plece din fața blocului.

Trei adulți și doi copii au suferit atacuri de panică și au avut nevoie de ajutor. La rândul ei, proprietara apartamentului care a luat foc a fost dusă la spital, pentru îngrijiri medicale.

