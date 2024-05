Panică într-un bloc din Buzău. A fost învăluit de fum, după un incendiu pornit de la instalația electrică a unui apartament

Opt persoane au fost scoase din imobil de pompieri, iar unele au avut nevoie de ajutorul medicilor.

Proprietara locuinței spune că totul ar fi pornit de la instalația electrică veche. S-a instalat panica în acest bloc din Buzău după ce în apartamentul aflat la etajul doi au izbucnit flăcări puternice.

Proprietara apartamentului: „M-am sculat din pat și mirosea a fum zic.. mă da ce miroase... când mă uit ardea acolo...”

Focul a înghiţit imediat mai multe haine şi aparate electrocasnice, iar un fum gros a pus stăpânire pe casa scării.

Vecin: „Nu se putea intra de fum. Am văzut că ardea pe hol niște haine, țoale, m-am reîntors la mine să iau o găleată cu apă să arunc pe alea, n-am avut ce, am strigat la ea, am vrut să intru să o scot de acolo, nu a răspuns nimeni.”

Neputincioşi, oamenii au sunat la 112 şi au cerut ajutor. Între timp, 20 de persoane au reuşit să iasă din imobil. Alte opt au avut nevoie de sprijinul militarilor.

Locatar: „M-am trezit cu fum în casă, când am ieșit, am pășit pragul de la apartament și am căzut jos, și m-a scos un pompier.”

Cornel Tunsoiu – ISU Buzău: „La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat că ardeau cu flacără deschisă. A fost necesară evacuarea locatarilor de la etajele superioare datorită degajărilor mari de fum, iar celelalte s-au autoevacuat.”

Câteva persoane în vârstă au primit îngrijiri medicale la faţa locului, fără să fie nevoie să fie transportate la spital. Vâlvătaia a fost stinsă după aproximativ o oră. Femeia din apartamentul căreia a pornit totul spune că de vină ar fi instalația electrică veche, reparată în trecut de un vecin. Cauza incendiului va fi stabilită în urma unei anchete.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: