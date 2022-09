Pâinea, mai scumpă cu 25 la sută. Motivul pentru care patronii de brutării și patiserii au majorat prețurile

Proprietarii de brutării și patiserii spun că au fost nevoiți să ridice prețurile, din cauza scumpirilor la materia primă: făină, lapte, ouă și drojdie. Peste toate vin facturile insuportabile de la energie.

Într-o brutărie din Iași, unele sortimente de pâine s-au scumpit și cu 1,5 lei față de toamna trecută. Așa că, mai mult de nevoie, oamenii au devenit mai cumpătați.

Dorin Popa, administrator brutărie: „Aceiași clienți pe care îi aveam și-au redus consumul foarte mult. Dacă până acum cumpărău 2-3 pâini, acum se rezumă la o pâine”.

Până acum scumpise pâinea și produsele de patiserie cu 25 la sută, din cauza materiilor prime - făină, drojdie și ulei. Dar se vede nevoit să găsească o variantă prin care să își acopere și cheltuiala în plus la utilități.

Subași Hasan, proprietarul brutăriei: „Poate nu te afectează dacă cumperi un kg de zahar, un leu în plus, dar noi cumpărăm sute de kg. Orice leu cu care înmulțesc mă costă în plus. Am clienți care calculează și 10 bani... mi s-au redus clienții”.

„Pâinea la un leu” ajunge și la 3 lei

Pâinea la un leu va rămane doar cu denumirea de „pâine la un leu” - și asta pentru că aproape în nici un magazin nu o mai găsim sub un leu și câțiva bani. Noi am cumpărat, de exemplu, o franzelă de 300 de grame, dintr-un magazin de la colț și am plătit 1,70 lei. Sunt însă și magazine și brutării unde prețurile pentru aceeași pâine trec de 2 lei și ajung chiar și la 3 lei.

Pe lângă materie primă și energie, brutarii s-au trezit că mai au o cheltuială în plus: folia de ambalare. Patronul unei mari fabrici din Argeș ne spune că dă triplu ca să poata ambala franzelele feliate, în comparație cu anul trecut.

Constantin Zaharia, patron: „Cu siguranță nu ne vom opri aici, prețurile vor crește, dorința noastră, a producătorilor, cu sigură nu este de a crește prețul pentru a afecta consumatorul, dar este inevitabil”.

În comparație cu 2021, arată o analiză Eurostat, pâinea noastră s-a scumpit anul acesta cu 25 de procente, peste media europeană, care este de 18%. Suntem totuși la mijlocul clasamentului, pentru că în Ungaria, de exemplu, pâinea a ajuns să coste cu 65% mai mult, în timp de în Elveția creșterea e de doar patru procente.

Dată publicare: 19-09-2022 19:52