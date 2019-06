(P) De ce sa investesti intr-un laptop refurbished si de ce e o alegere superioara celei SH

Produsele IT, indiferent de natura acestora, necesita o atentie deosebita la momentul alegerii, in primul rand, din punctul de vedere al performantei si al durabilitatii pe care le pot oferi.

Cum subiectul acestui articol face referire la achizitionarea unui laptop, inca de la inceput trebuie notat ca un cumparator va avea la dispozitie trei variante: isi poate indrepta atentia catre un laptop nou, un laptop SH sau unul refurbished. Care dintre aceste trei variante poate fi considerata solutia optima? Depinde de cumparator, fireste!

De cele mai multe ori, solutia cea mai buna pentru cei care nu dispun de un buget impresionant si, in consecinta, cauta laptopuri ieftine, se materializeaza in achizitiile SH sau refurbished. Dincolo de preturile absolut accesibile la care se vand astfel de produse in magazine de specialitate, precum IT-SH.ro, avantajele sunt numeroase, cu atat mai mult daca se investeste in laptopuri sau calculatoare refurbished - in fond, produse de o calitate superioara celor second hand.

Un laptop refurbished asigura cel putin urmatoarele avantaje celor care il utilizeaza:

In primul rand, un laptop refurbished are un aspect exterior care poate fi comparat cu al unui dispozitiv nou. De pe astfel de dispozitive lipsesc semnele de uzura, frecvent intalnite la calculatoarele sau laptopurile second hand.

In al doilea rand, starea tehnica a unui astfel de dispozitiv este impecabila. De astfel, lucrurile nu ar putea fi diferite, deoarece laptopurile refurbished se testeaza inainte de a fi pus la vanzare, pentru a exista certitudinea ca este 100% functional. In timpul testarilor, componentele care nu functioneaza optim sunt inlocuite cu unele care asigura performanta dispozitivului. Nu similar stau lucrurile cand vine vorba despre produse SH, caz in care nu toate componentele vor fi inlocuite cu unele noi.

In al treilea rand, generatia laptopului poate fi clar un avantaj. In cazul celor refurbished, fiind vorba despre o generatie noua, iar in cazul celor SH de o generatie mai veche.

Nu in ultimul rand, pretul de achizitie faciliteaza accesul cumparatorului la produse IT de calitate. Un laptop refurbished are un pret de vanzare cu cel putin 30% mai mic, in comparatie cu al unui laptop nou. In functie de acest criteriu, se poate spune ca investitia intr-un laptop SH este superioara, fiind mai mica decat aceea intr-un produs refurbished, chiar si cu 40-50%.

Daca avantajele achizitionarii unui laptop refurbished sunt evidente si sunt expuse de catre specialistii in domeniu, modelele si brandurile se aleg de catre persoana care face investitia, deoarece este singura in masura sa stie cel mai bine in ce scop va utiliza achizitia.

Este evident ca modul in care va fi utilizat laptopul este un criteriu de achizitie deosebit de important – daca laptopul va fi utilizat doar in scopuri care includ redactarea si navigarea pe Internet, un model nu foarte sofisticat va fi suficient, insa in situatiile in care laptopul se va utiliza in alte scopuri, jocuri sau grafica, de exemplu, va fi necesar un laptop mai performant.