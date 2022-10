Ordonanța lemnelor de foc se dovedește un eșec. Nu se mai găsesc nici lemne, nici peleți. Ce urmează

Varianta luată în calcul este ca familiile cu venituri mici să primească vouchere pentru a-și cumpăra lemne. În magazine și depozite, lemnele și peleții au dispărut, iar oamenii își fac griji că vor îngheța la iarnă.

Lemnele și peleții nu se mai găsesc pe nicăieri. Nici măcar cei care au făcut rezervare și chiar au dat avans nu au de unde să ia.

Georgiana Lupu: „Într-o zi am fost la un magazin să cumpăr niște produse și cei de acolo ne-au zis să mergem în depozit să ne arate materialele, și în depozit am văzut peleți și am întrebat cât este sacul, eu nu am cu ce să mă încălzesc și mi s-a spus nu, nu sunt de vânzare, nu avem voie să îi vindem. Dacă găsim peleți, găsim la bucată la 50 de lei sacul, în ideea în care nouă ne trebuie doi saci să ne încălzim pe zi”.

Această situaţie a fost declanşată după plafonarea preţului la lemn la 400 de lei metrul cub, iar mulţi comercianţi nu îl mai vând. Ordonanța de urgenţă ajunge săptămâna viitoare în Parlament unde va fi modificată.

Ar putea să fie introduse vouchere

Tanczos Barna, ministrul Mediului: „Consider că și această intervenție necesară va fi îmbunătățită în Parlament. Trebuie discutat în comisia de specialitate și ministerele de resort dacă se introduc noi măsuri de compensație sau noi măsuri de sprijin, mă aştept săptămâna viitoare să sufere modificări”.

O variantă luată în calcul este ca acest plafon să fie înlocuit cu un ajutor doar pentru persoanele vulnerabile, cu venituri pe familie care să nu depăşească 2500 de lei.

Aurel Oprinoiu, senator USR Comisia de Mediu: „Ne-am gândit pentru persoanele fizice să acordăm vouchere de 1.000 de RON, conform legii 226/2021. Iar pentru entitățile persoane juridice m-am gândit la o subvenție de 150 de lei mc lemn de foc, la 500 de lei pe tonă de peleți și 400 de lei tona de brichete. Acest sistem de vouchere o să oprescă specula, tocmai pentru că cei care vând lemn trebuie să-și recupereze banii pe aceste vouchere, iar pentru recuperarea acestor bani trebuie să duci documentele justificative din spate”.

Varianta acordării unor vouchere a fost susţinută de PSD înainte de a se adopta această ordonanţă controversată, însă propunerea de plafonare a preţului susţinută de UDMR a avut câştig de cauză.

Asociațiile producătorilor de lemn spun că o altă soluţie ar fi plafonarea preţului la lemn doar pentru familiile vulnerabile, care însă ar trebui să cumpere de la Romsilva.

Cătălin Tobescu, Asociația Pro Lemn: „A se acorda forme de sprijin către grupurile vulnerabile, știm cu toții că există un mecanism de acordare a unui ajutor de încălzire pentru grupurile vulnerabile. Este stabilit un sprijin de 1.600 de lei pe gospodărie, ca ajutor de încălzire pe lemne și noi zicem că soluția foarte constructivă ar fi ca acești oameni care au cu adevărat nevoie de lemne, ar trebui să aibă prioritate în achiziționarea lemnului de foc de la Romsilva, și atunci ar avea cu 1.600 de lei 5 mc de lemne”

Din cauza actualei forme a ordonanței, mulți operatori facturează separat lemnul de serviciile de transport. Așa că, în total, clientul ajunge să plătească și cu 10% mai mult decât înainte.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 21-10-2022 19:46