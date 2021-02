Orban: Transportul studenților rămâne gratuit între localitatea de domiciliu şi cea în care studiază

Ludovic Orban a precizat că va fi menţinută gratuitatea transportului pentru studenţi, însă pe ruta dintre localitatea de domiciliu şi cea în care îşi efectuează studiile.

Liderul PNL a adăugat că studenţii vor beneficia în continuare de reducerea cuantumului călătoriilor, conform News.ro.

„Am văzut că a fost prezentată şi informaţia pe care am furnizat-o referitoare la gratuitatea pentru studenţi într-un mod care nu este conform cu ceea ce am discutat noi. Se va menţine gratuitatea pentru studenţi, dar se va menţine pe ruta dintre localitatea de domiciliu şi localitatea în care îşi efectuează studiile. Nu se renunţă la gratuitatea pentru transportul către facultate şi de la facultate către casă. De asemenea, evident că vor beneficia de nişte reduceri ale cuantumului călătoriilor de care au beneficiat. Din păcate, a fost transmisă public informaţia, poate nici eu nu am fost destul de clar, dar nu înseamnă că nu permitem în continuare deplasarea către facultate”, a explicat Ludovic Orban, miercuri la Parlament.

Iniţial, Ludovic Orban anunţase, întrebat ce discuţii au fost cu privire la gratuitatea de transport pentru studenţi, că există o propunere prin care să se revină la vechiul sistem şi anume decontarea unui anumit număr de călătorii „cu scopul deplasării în localitatea în care îşi efectuează studiile studenţii şi nu sistemul de gratuitate totală care a fost introdus de PSD”.

Chestionat dacă este vorba de o decontare a 50% din preţul biletului, preşedintele PNL a răspuns: „Când se va lua o decizie, aveţi convingerea că va fi prezentată public. M-aţi întrebat pe mine ce discuţii există şi există o astfel discuţie care din punctul meu de vedere vă spun că mi se pare corectă”.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România a criticat poziţia prim-ministrului Florin Cîţu de a discuta limitarea transportului gratuit al studenţilor şi a solicitat Guvernului încetarea imediată a acestor demersuri.