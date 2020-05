Orban, despre poza de la Guvern: „Ziua mea a fost o circumstanţă specială, am relaxat rigorile”

„Ziua mea a fost o circumstanţă specială, am relaxat rigorile”. Așa explică premierul Ludovic Orban fotografia în care el și mai mulți membri ai cabinetului apar unul lângă altul, fără mască, fumând şi consumând băuturi alcoolice.

Orban își recunoaşte greşeala şi spune chiar că îi pare rău. Șeful Guvernului și musafirii din biroul său, de la Palatul Victoria, au primit amenzi pentru fumat în interior și nepurtarea măștii.

Poza a fost făcută la Guvern, în biroul premierului. Orban are o ţigară aprinsă în mâna şi pe masă, în faţa sa, se află o sticlă cu bere. În dreptul lui Lucian Bode, ministrul Transporturilor, sunt aşezate două pahare cu şampanie. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, tine în mână un pahar în care pare a fi whisky, în timp ce Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, se protejează cu mănuşi, dar are un trabuc aprins. Doar vicepremierul Raluca Ţurcan este cu mască. Sub bărbie.

Premierul Ludovic Orban a spus pentru Știrile PRO TV că pe 25 mai a fost ziua lui şi câţiva colegi au venit să-i spună la mulţi ani, iar el le-a oferit ceva de băut.

„Fotografia care a fost dată pe online este o fotografie care a fost făcută în data de 25 mai, de ziua mea de naștere. Mai mulți colegi mi-au făcut surpriza să vină să îmi ureze La mulți ani și cu această ocazie ne-am așezat, i-am servit și întradevăr am încălcat niște reguli. Recunosc că am greșit, îmi pare rău, a fost o circumstanță specială, ziua mea. Practic am relaxat rigorile. Îmi cer scuze că am compărut împotriva voinței mele, pentru că nu eu am dat poza, într-o postură în care nu mi-aș fi dorit să apar. Dar am încălcat regulile, mi-am asumat, am fost amendat, am plătit amenda”, a spus premierul, precizând că nu știe cine a făcut fotografia.

Citește și Premierul Orban a fost amendat după fotografia în care nu purta mască de protecție și fuma

Surse din PNL spun însă că se cunoaște identitatea autorului, dar că nimeni nu vrea să amplifice controversele iscate de aniversarea lui Orban.

Întrebat de ce nu a respectat măsurile impuse celorlați români, el a răspuns: „A fost această excepție într-o împrejurare, care zic eu, omenească. Când îți vin niște prieteni nu îi tratezi cu toată rigoarea. Oricum aveam măști, le-am dat jos din cauza faptului că serveam ceva.”

Premierul spune ca atat el, cat si cei din poză au fost amendați. Legea interzice fumatul în spații închise, iar starea de alertă impune purtarea măștii de protecție. De asemenea, sunt permise petreceri private la care participă maxim 8 persoane, în timp ce în biroul premierului au fost cel puțin 12 persoane, conform spuselor sale.

În cazul lui Ludovic Orban, cele două amenzi au ajuns la 3.000 de lei, în total, şi au fost plătite, sâmbătă, pe ghişeul.ro.

„Am recunoscut că am greșit, mi-am cerut scuze, nu recomand nimănui, îi rog pe români să respecte regulile, așa cum le-am respectat și eu în toate circumstanțele. Am greșit, am plătit”, a spus premierul.

Legat de faptul că a criticat alți lideri politici care se consideră deasupra legii, Ludovic Orban spune că este o mare diferență de comportament.

„Este o mare diferență între comportamentul altor lideri politici și al meu. În ceea ce mă privește, în toate ocaziile publice am purtat mască, am respectat regulile. În această situație mi-am recunoscut greșeala, mi-am plătit amenda, am considerat că așa este normal și firesc, în timp ce alți lideri politici în mod deliberat au încălcat regulile”, a spus premierul.

În ciuda incidentului, Orban consideră că a greși e omenește și „important este să nu mai greșești, să-ți recunoști greșeala și să te comporți în conformitate cu legile, cu regulile, în toate circumstanțele.”