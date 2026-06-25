Obligația de a notifica și eticheta conținutul generat sau manipulat cu inteligență artificială intră în vigoare din luna august.

Corespondent PRO TV: „Acestea sunt cele trei etichete propuse de Uniunea Europeană pentru conținutul creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Eticheta de bază este folosită, de exemplu, când vrem să arătăm că niște voci au fost modificate cu AI. A doua etichetă - numită AI Generated - se folosește la videoclipuri deepfake generate integral de AI, în care apar politicieni sau evenimente fictive. Iar a treia etichetă este pentru clipurile parțial modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.”

Aceste modele de etichete nu sunt obligatorii și pot fi accesate voluntar. În schimb, este obligatorie etichetarea, atât în online, cât și în alte medii.

În practică, persoanele din afara Uniunii Europene vor putea ignora această regulă, platformele nu vor putea garanta detectarea tuturor deepfake-urilor, iar aplicarea va depinde de controale, plângeri și sancțiuni.

Viorel Spânu, specialist în inteligență artificială: „Ideea asta cu etichetele care să evidențieze contextul produsului AI e o idee bună în sine, mi-e teamă de implementarea acelor etichete atâta timp cât nu e o metodă de a forța folosirea lor, vor fi inutile. Cred că rezolvarea e undeva mai complicată decât a pune niște etichete. Mai degrabă s-ar investi în programe de educare a populației pentru a distinge ceea ce este real de ceea ce e inteligența artificială.”

Aceste etichete vin în contextul în care clipurile sau pozele create cu inteligență artificială au inundat platformele de socializare. De la videoclipuri amuzante, la povești de dragoste sau dramatice, ele stârnesc emoția privitorilor și adună like-uri. Unele au deja eticheta – „creat cu inteligența artificială"