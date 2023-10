O tânără iraniană s-ar afla în moarte cerebrală, după ce ar fi fost bătută de polițiști că nu purta hijab. VIDEO

Grupurile pentru drepturile omului, cum ar fi grupul kurdo-iranian Hengaw, au fost primele care au făcut publică spitalizarea lui Armita Geravand, publicând fotografii ale fetei de 16 ani pe reţelele de socializare care o arătau inconştientă, cu un tub respirator şi bandaj deasupra capului, vizibil pe suport vital, scrie News.ro.

Reuters nu a putut verifica imaginile.

„Cele mai recente monitorizări privind starea de sănătate a lui Geravand indică faptul că starea ei de moarte cerebrală pare sigură, în ciuda eforturilor personalului medical”, a informat presa de stat.

Susţinătorii drepturilor omului au exprimat îngrijorări că Geravand ar putea avea aceeaşi soartă ca şi Mahsa Amini, a cărei moarte în custodia poliţiei morale, anul trecut, a stârnit luni de proteste antiguvernamentale la nivel naţional, care au reprezentat una dintre cele mai îndrăzneţe provocări pentru conducătorii clericali ai Iranului.

Iranul a negat că Geravand a fost rănită după o confruntare de la 1 octombrie cu ofiţerii care impuneau respectarea codului vestimentar islamic obligatoriu în metroul din Teheran.

Înregistrările camerelor de luat vederi, împărtăşite de IRNA, o arată pe Geravand fără hijabul obligatoriu, însoţită de două prietene, mergând spre tren pe platforma metroului.

La intrarea în vagon, una dintre fete este văzută cum se dă imediat înapoi şi se apleacă spre pământ, înainte ca o altă fată să fie scoasă inconştientă din vagon de către pasageri şi întinsă pe peron.

La scurt timp după inciddent, într-un videoclip postat pe site-ul agenţiei de ştiri de stat IRNA, părinţii ei au declarat că fiica lor a suferit o scădere a tensiunii arteriale, şi-a pierdut echilibrul şi s-a lovit la cap în interiorul vagonului de metrou.

„Cred că fiicei mele i-a scăzut tensiunea arterială, nu sunt prea sigură, cred că au spus că i-a scăzut tensiunea", a declarat mama ei. Ea a adăugat însă că nu are rost să creeze controverse.

The interview given by the parents of #ArmitaGeravand about the condition of their daughter was conducted under the pressure and in the presence of multiple high-ranking security officers in Fajr Hospital, HengawO reports.

Armita is a 16 y/o student, was brutally beaten by the… pic.twitter.com/vImSF21anl