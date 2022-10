O actriță din Iran s-a dezbrăcat în semn de protest față de poliția moralității. „Promovez libertatea de a alege” VIDEO

Elnaaz Norouzi, 30 de ani, a renunțat la hijab și s-a filmat topless în semn de solidaritate cu restul oamenilor ce protestează împotriva măsurilor regimului din Iran, după moartea Mahsei Amini care a fost arestată de poliția moralității deoarece purta o „ținută nepotrivită”.

„Nu promovez nuditatea, promovez libertatea de a alege!”, a spus actrița, potrivit dailymail.co.uk.

La începutul videoclipului, actrița poartă un hijab ce îi lasă la vedere doar mâinile, ochii și tălpile. Tânăra începe să se dezbrace treptat de haine.

„Fiecare femeie, de oriunde din lume, nu contează de unde e, ar trebui să aibă acest drept de a purta ce își dorește și unde și când să poarte. Niciun bărbat și nicio altă femeie nu au dreptul să o judece sau să îi spună să se îmbrace altfel. Fiecare are viziuni și credințe diferite și trebuie respectate. Democrația înseamnă puterea de a decide...Fiecare femeie ar trebui să aibă puterea de a decide asupra propriului corp”, a spus actrița.

Tânăra a spus pentru India Today: „Situația în Iran este foarte rea în acest moment...Femeile au fost oprimate timp de peste 40 de ani. M-am născut în Teheran și am văzut asta. A trebuit să port hijab de mică. Chiar și eu am fost oprită de poliția moralității acum câțiva ani, când eram în Teheran. Am fost luată la „re-educare”, așa cum o numesc ei, unde a fost dusă și Mahsa, unde ar fi fost bătută. Este un loc înfiorător să trăiești. Nu vrei să trăiești așa. Nu vrei să pleci de acasă și să nu ști dacă te mai întorci. E trist. Nu vrem ca femeile noastre, ca oamenii noștri să trăiască așa”.

„Oriunde în lume, femeilor ar trebui să li se permită să ia decizii. Este în regulă dacă vor să-și acopere părul sau dacă nu vor. Ar trebui să fie decizia femeii. La asta speră iranienii”, a continuat ea.

Actrița se alătură unui grup de opozanți împotriva legilor iraniene cu privire la îmbrăcăminte. Mii de femei și-au dat jos eșarfele de pe cap și și-au tuns părul, în ultima vreme.

Protestatari și celebrități din toată lumea și-au tăiat, de asemenea, părul în semn de solidaritate cu femeile din Iran.

Sursa: Daily Mail Dată publicare: 12-10-2022 20:28