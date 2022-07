O tânără în scaunul cu rotile susține că mama sa a fost pusă de un șofer STB să coboare rampa autobuzului și apoi a înjurat-o

Fata a povestit că după ce a întâmpinat probleme cu unul dintre șoferi, cel de-al doilea chiar a înjurat-o pe mama sa.

“Am spus eu că nu mă mai vedeți prea mult pe aici, însă anumite situații te împing over the edge. Ca să înțelegeți contextul, m-am întors în București în vacanță de vară. De ce m-am întors? Ca nu cumva să uit câte dizabilități are sistemul, societatea și așa mai departe. Nu voi stiliza foarte mult textul, pentru că nu are rost. Voi spune scurt și la obiect ca să nu las loc de interpretări pentru cei care ar îndrăzni”, a început fata postarea de pe Facebook.

Tânăra a explicat că în România folosește un scaun cu rotile normal, nu unul electric, așa cum face în Madrid.

“Mă întorceam de pe Calea Victoriei după ce am petrecut o seară atât de relaxantă cu una dintre prietenele mele dragi. Eram împreună cu mama, deoarece, după cum bine știți povestea, aici nu pot folosi scaunul cu rotile electric din cauza bordurilor, rampelor etc. Voiam să luăm autobuzul 104 de la stația Națiunile Unite. Primul autobuz care a ajuns în stație ne-a ignorat efectiv existența. Sau, mai bine spus, a considerat probabil că în mașina lui nu are ce căuta un scaun cu rotile, pentru că ne-a închis ușa în față. La propriu. Asta se întâmplă la 21:32 și este vorba despre șoferul mașinii cu numărul 602 STB. Ok, ok, notat număr pentru reclamație”, a susținut ea.

Fata a continuat povestea, susținând că următorul șofer a avut un comportament grobian.

“Dacă credeți că asta a fost urât, puneți-vă centurile. Vine următoarea mașină. Nenea șofer, că nu-i pot găsi alt apelativ care să nu depășească normele bun simțului, pe lângă faptul că nu și-a făcut datoria de a coborî rampa, invocând din nou scuza patetică ‘însoțitorul trebuie să facă asta’, și-a arătat misoginismul care putrezește în toată ființa lui. Nu a pornit din stație până nu s-a asigurat că noi ar trebui să-i mulțumim pentru buna lui voința de a ne permite să urcăm în autobuzul său ruginit. De ce am folosit termenul de misogin? Păi cum să vă spun? I-a strigat mamei de pe prea înaltul său scaun de șofer "Să-mi s*** ***". Éste vorba despre șoferul mașinii cu numărul 91 NZK”, a continuat ea.

Cerere pentru Nicușor Dan și STB

Tânăra a adreasat, în mesajul său, o întrebare către Nicușor Dan și către Societatea de Transport București, și anume dacă li se pare normal un astfel de comportament.

“Vi se pare normal ca aceste lucruri se să întâmple în 2022 într-o capitală europeană? Cer sancțiuni, și nu doar din vorbe precum răspunsul generic primit la fiecare reclamație ‘vom Lua măsuri’. De ani de zile tot ‘luați măsuri’, situația devenind și mai gravă. De ani de zile se întâmplă aceleași lucruri. De ani de zile.

Iar singurul meu gând era că abia aștept să mă întorc în Madrid...”, a încheiat ea mesajul.

Sursa: Facebook.com Etichete: , , Dată publicare: 19-07-2022 20:54