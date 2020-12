O șoferiță începătoare a intrat cu viteză în intersecție și a lovit un TIR. O fetiță a zburat pe geamul mașinii

Cinci răniți - este bilanțul unui grav accident de circulație care a avut loc joi seară în Dâmbovița. Printre cei duși la spital se numără o copilă de 11 ani.

Primele date arată că o șoferiță de 24 de ani nu a oprit la indicatorul stop și a intrat cu putere într-un camion. În urma impactului, fetița, aflată în mașina femeii, a fost aruncată pe câmpul din apropiere.

Accidentul s-a petrecut după lăsarea întunericului, într-o intersecţie cu Drumul Naţional 7, în apropiere de comună Lungulețu. Şoferiţa de 24 de ani era în maşină cu fiul ei de 6 ani, cu fratele ei, cumnata şi fetiţa lor de 11 ani.

Tânăra, care are permis de conducere de opt luni, le-a povestit anchetatorilor că nu a văzut indicatorul stop şi a intrat pe şoseaua principală, unde a lovit camionul. Autoturismul, serios avariat, a ajuns într-un şanţ.

Şoferul mastodontului a suferit un şoc în momentul în care a găsit-o pe copila din maşina aruncată la zeci de metri de locul impactului.

Șofer camion: "M-am pomenit cu o bubuitură în jumătatea maşinii, când m-am uitat în oglindă erau numai plasticuri şi praf. Am oprit maşina, când m-am dat jos, am văzut maşina făcută zob. Nu găseam un copil, am găsit fetiţa peste drum, căzută în varză."

Până să ajungă ambulanţele, localnicii au sărit în ajutorul victimelor.

Martor: "Am găsit o fetiţă aici, pe câmp, din accident. După, încă o persoană, am scos-o şi pe aia, am rupt uşa."

Şoferiţa, fiul ei şi celălalt conducător auto au scăpat doar cu nişte zgârieturi.

În stare gravă, fetiţa de 11 ani şi părinţii ei au fost preluaţi de echipajele de la Ambulanţă şi transportaţi la cele mai apropiate spitale, pentru a primi îngrijiri medicale.

Monica Ionescu, medic UPU Titu: "Pacienţii au fost examinaţi. În urma examenului clinic s-a constatat că sunt în afara oricărui pericol."

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările.