O șoferiță din Giurgiu a fost prinsă la volan cu o alcoolemie de 1,44 şi sub influenţa psihoactivelor

O femeie din judeţul Giurgiu este cercetată penal după ce a fost depistată de poliţiştii rutieri, la volan, cu o alcoolemie de 1,44 miligrame la litru alcool pur în aerul expirat şi sub posibila influenţă a substanţelor psihoactive.

„Pe strada Poarta Luncii, din oraşul Bolintin Vale, poliţiştii giurgiuveni au depistat o femeie, de 46 de ani, din aceeaşi localitate, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,44 miligrame la litru alcool pur în aerul expirat, iar în urma testării cu aparatul din dotare, au reieşit indicii cu privire la posibila prezenţă a substanţelor psihoactive", se arată într-un comunicat de presă, transmis marţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu.

Femeia a fost condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei şi a consumului unor substanţe interzise.

În cauză, a fost întocmit dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive, mai precizează sursa citată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: