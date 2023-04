O româncă a ajuns cea mai tânără femeie director în cea mai mare companie financiară din Germania

Mariana Daina are 37 ani, s-a născut și a crescut în Tilișca, zona Mărginimii Sibiului. A studiat Finanțe în Sibiu, acolo unde a urmat și cursurile de masterat în Asigurari și Investiții la Bursă, transmite site-ul local turnulsfatului.ro.

În urmă cu șapte ani, Mariana s-a mutat în Germania împreună cu soțul și fiica. Performanța româncei este impresionantă, având în vedere că în anul 2016 nu cunoștea limba germană, după cum a povestit chiar ea.

„Să nu te dai bătut”

Au urmat ani de muncă susținută și astfel a câștigat încrederea și aprecierea germanilor. Pentru cei care își caută destinul peste hotare, Mariana Daina are un sfat.

„E important să cunoască limba țării în care se mută, este mult mai ușoară integrarea și vă salvează de multe probleme. Iar ca la început nu e niciodată greu, de aceea vă recomand să aveți răbdare și încredere în planurile de viitor. Și eu am purtat cu mine peste tot un gând de-al tatălui meu și dacă toți românii plecați peste hotare l-ar lua, am fi mult mai bine văzuți în Europa. Acest gând sună cam așa: Fiecare copil este cea mai bună carte de vizită a părinților când pleacă de acasă, mi-aș dori să mă reprezinți bine oriunde vei merge”. Părinții mei au devenit îngerii mei păzitori când eu aveam 21 (mama) și 22 ani (tatăl) și în urma pierderii lor am învățat să mă bucur de viață și de oamenii dragi, dar și să fiu un om bun, o carte de vizită bună”, spune românca.

Toată echipa este formată din români

În compania Deutsche Vermögensberatung, Mariana Daina și-a format o echipă numai din români.

„Toată echipa de consultanți pe care am format-o este doar din români, români care fac cinste României în Germania. Majoritatea sunt cu experiență în domeniul financiar-bancar, iar cei care nu au experiență, au dorința de dezvoltare și valorile necesare să putem lucra împreună. Astfel de oameni sunt bineveniți în echipa mea oricând. Doar cei cu rezidența fiscală în Germania pot lucra alături de noi, indiferent de naționalitate”, a mai spus sibianca.

