O pensionară din București i-a dat unei străine 35.000 euro după ce i-a promis că o face fotomodel la Paris

O pensionară din Capitală, care a visat să ajungă fotomodel la Paris, a căzut pradă unei înşelătorii pusă la cale de o pretinsă agentă de casting.

Aspiranta de vârsta a treia a dat fără să clipească 35 de mii de euro, în speranța că va ajunge pe podium. În final, în loc să se bucure de luminile rampei, victima a mers la poliție.

„'Eu eram pe stradă, într-o pereche de pantaloni scurţi cu o cămaşă albastră în carouri, cu o pălărie pe cap, am pălăria acolo şi ... vară, frumos, am fost acostată: Doamnă! sunteţi fotogenică, sunteţi grozavă, mai aveam puţin şi făceam diabet de la atâtea dulcegării. Vrem să vă facem nişte poze pentru reclamă la cremurile de mâni, de faţă, de tot. Şi am zis: Bine!”, povestește victima.

A fost momentul în care în mintea pensionarei de 80 de ani, fostă magazioneră, s-a înfiripat gândul că va deveni fotomodel. Cea care a acostat-o i-a spus că lucrează pentru o agenţie de casting și i-a promis că o va trimite la Paris, unde ar fi urmat să participe la un schimb de experienţă între modele de vârsta a treia. Dar cum succesul nu poate veni gratis, i-a cerut bani în repetate rânduri. În total 170 de mii de lei pentru realizarea şedinţelor foto a albumelor de prezentare, dar şi pentru cheltuielile de deplasare.

Reporter: Au apucat să vă facă acele fotografii promise?

Victimă: Da, au făcut nişte fotografii, că sunt albumele. Dar ceea ce a promis că va face pentru reclamă nu au fost făcute. Cine şi-a închipuit că în plin centrul Bucureştiului există un studio plin de escroci?

În cele din urmă octogenara a anunţat Poliţia.

Reporter: V-a promis că veţi merge fotomodel la Paris, pentru a face alte reclame?

Victimă: Da. Că vom merge în schimb de experienţă: de la Paris vin în România, din România noi mergem acolo. Mi-am dorit să merg la Paris să prezint lucrurile din România. Care era problema? Eu eram încântată că am să văd Turnul Eiffel.

Ofiţerii serviciulului de investigare a infracţiunilor economice sector au organizat, ca la carte, un flagrant delict în curtea imobilului în care locuieşte victima. Aşa au găsit asupra suspectei ultima tranşă de bani pretinsă, 14.900 de lei.

Din fericire aceşti bani vor rămâne la victimă. Suspecta va fi cercetată în libertate după ce a stat o noapte în spatele gratiilor. Poliţiştii au pus sub sechestru apartamentul celei bănuite de escrocherie, însă paguba poate fi recuperată abia la finalul procesului.

Pensionara a strâns această sumă pentru că exista riscul să fie evacuată din locuinţa în care stă cu chirie.

Reporter: V-aţi mai dori să fiţi fotomodel pentru creme, la Paris?

Victimă: De ce să nu îmi doresc. Orice femeie îşi doreşte o chestie din asta.