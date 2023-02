O mie de ucraineni au manifestat la Constanța. Refugiată: “Am trecut prin toate chinurile Iadului”. Cum au mulțumit României

Peste o mie de ucraineni au participat la o manifestație, la Constanța, organizată cu ocazia împlinirii unui an de la începutul războiului.

În Capitală, este anunțat un marș de solidaritate față de poporul ucrainean, cu sute de participanți. Oamenii se vor întâlni, vineri la amiază, în fața ambasadei Ucrainei, de unde vor pleca în semn de protest spre Ambasada Rusiei.

O manifestație similară a avut deja loc în Constanța, în faţa Consulatului Rusiei. Cu lacrimi în ochi, cu pancarte și desene realizate de copii, cu steaguri în mâini, peste o mie de ucraineni şi-au comemorat eroii şi, totodată, le-au mulțumit românilor pentru ospitalitate.

Peste o mie de refugiați ucraineni s-au adunat în fața Consulatului Rusiei din Constanța, la un an de la începutul invaziei rusești în Ucraina. Cu pancarte, steaguri și desene sugestive, oamenii au intonat cântece patriotice.

Eliza, refugiată din Ucraina: “Este un cântec despre ucrainencele curajoase, care protejează copiii ucraineni din Mariupol. Astăzi mă simt foarte mândră că sunt ucraineancă. Aici am venit să arăt cum mă simt și că Ucraina este curajoasă, că suntem în viață și că vom învinge.”

Anna, refugiată din Ucraina: “Mulțumesc România că susțineți Ucraina. Serios. Un mare mulțumesc. Românii sunt minunați. (Reporter: Ce simțiți azi?) Inima mea bate foarte tare și noaptea nu dorm bine.

Victoria, refugiată din Ucraina: "Simt durere, deoarece orașul meu Mariupol este sub ocupație rusă, am stat aproape trei săptămâni fără comunicații, fără electricitate, apă și mâncare a fost oribil. Am trecut prin toate chinurile Iadului.”

Ucrainenii au vrut astfel să le reamintească europenilor că pe tot parcursul anului, invadatorii ruși din Ucraina au bombardat populația civilă, au distrus infrastructura și au năruit orașe și sate.

Ana Faichak, organizatorul mitingului: "Noi toți vrem acasă, că locuim aici de un an și mersi mult la România ne-o primit mai mult de oameni de oameni au venit, foarte mulți copii au venit, copiii au făcut pancarte, o scris toți țin partea Ucrainei, noi toți vrem acasă. (Reporter: Ce simţiţi astăzi?) Astăzi, durere în inimă”

Nikita, refugiat: "Numele meu este Nikita, sunt din Ucraina și știu multe despre război și tot ce se întâmplă groaznic. Am fost în Herson. Orașul meu a fost ocupat de soldații ruși și am locuit sub ocupație rusă mai multe luni. A fost oribil.”

Refugiații au cântat două ore în fața consulatului din Constanța.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 24-02-2023 13:30